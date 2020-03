Economia e lavoro



Crai di Sant'Alessio: consegne a domicilio, entrate controllate ed apertura straordinaria domenica pomeriggio

domenica, 15 marzo 2020, 12:48

Dopo essere stato uno dei primi supermercati del territorio ad adottare misure precauzionali più stringenti per far fronte all'emergenza Coronavirus, salvaguardando dipendenti e clienti, la Crai di Sant'Alessio prosegue la sua attività potenziando il servizio di consegna a domicilio e prevedendo il controllo degli ingressi.

"La nostra scelta – spiega il titolare Pierluigi Tambellini – è quella di rimanere al servizio degli abitanti cercando di tutelare al massimo la loro e la nostra salute. I negozi che vendono generi alimentari – prosegue – devono necessariamente restare aperti, ma occorre prendere una serie di misure che consentano di farlo nel modo più sicuro possibile". Già dalla scorsa settimana, infatti, l'intero personale è stato dotato di mascherine e ai clienti è stato richiesto di indossare i guanti forniti dal negozio e di igienizzarsi le mani con il gel messo a disposizione.

"La nostra è una scelta di responsabilità – sostiene Tambellini – per salvaguardare la salute dei nostri dipendenti e quella della clientela e contribuire, nel nostro piccolo, a combattere questo virus".

Accanto a tali misure, in questi giorni, visto il grande afflusso di clientela, il negozio ha adottato una linea già messa in campo da altre attività come il controllo degli accessi per evitare di generare raggruppamenti di persone e il potenziamento delle consegne: "Inoltre – conclude infatti il titolare – abbiamo implementato il servizio di consegna delle spese a domicilio, sia nella sede di Sant'Alessio che in quella di Piazza San Frediano, e domenica resteremo aperti nel pomeriggio."

Per richiedere la consegna della spesa direttamente a casa è possibile chiamare uno dei seguenti numeri:

Sant'Alessio: 0583 341251

San Frediano: 0583 469582