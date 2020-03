Economia e lavoro



Croce Verde Ponte a Moriano, raccolta fondi per l'acquisto di materiale

venerdì, 20 marzo 2020, 22:25

La Croce Verde di Ponte a Moriano è un'associazione di volontariato fondata nel 1896. Offre ogni giorno assistenza e servizi alla popolazione: Il motto è "nei giorni tristi ti sarò vicino" e in questo difficile momento stiamo cercando di onorarlo al meglio.

Tutti i nostri volontari si impegnano giornalmente per garantire assistenza a tutta la popolazione. Non ci fermiamo mai nonostante la situazione difficile in cui stiamo vivendo. Cerchiamo sempre di rispondere alle richieste di aiuto nel migliore dei modi. Chiediamo un piccolo sostegno affinchè i nostri volontari possano continuare a prestare servizio in sicurezza per tutti.

Le donazioni che riceveremo saranno utilizzate per l'acquisto di tute TYVEK di tipo 5 e 6, mascherine FFP2 e FFP3, mascherine chirurgiche, calzari, guanti in nitrile e materiale per la sanificazione di mezzi e materiali.

Link alla pagina sul nostro sito: https://www.croceverdeponte.it/donazioni/