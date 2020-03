Economia e lavoro



Donazione di caschi per l'ospedale San Luca

martedì, 17 marzo 2020, 13:41

La direzione del Day Surgey fa presente che all'ospedale San Luca di Lucca sono arrivate due donazioni importantissime per garantire la sicurezza di tutti gli operatori sanitari.

La prima in data 11/3 dalla ditta Cianelli Strade. La seconda in data 12/3 dalla ditta PAPESCHI S.R.L.Si tratta di CASCHI PROTETTIVI per effettuare manovre invasive in piena sicurezza. "Ringraziamo queste due ditte lucchesi che hanno a cuore la salute di tutti gli operatori del San Lucae rinnoviamo l'appello a donare altro materiale utile, in particolar modo mascherine ffp3".