Emergenza Coronavirus: 165 mila euro all'Asl dalle fondazioni bancarie lucchesi

venerdì, 13 marzo 2020, 16:57

Una lettera aperta che Sabina Bigazzi per Filcams-CGIL, Giovanni Bernicchi per Fisascat-Cisl e Roberto Pacini UILTuCS Uil, hanno inviato alla provincia e comuni, e diffuso alla cittadinanza, per denunciare la situazione di estrema difficoltà dei lavoratori dei negozi della grande, media e piccola distribuzione

venerdì, 13 marzo 2020, 16:44

I dati a consuntivo del 2019 parlano chiaro: anno difficile, fiacco se non sensibilmente negativo per la gran maggioranza dei settori industriali presenti nel territorio di Confindustria Toscana Nord

venerdì, 13 marzo 2020, 15:43

Così le sigle sindacali Cgil Cisl e Uil, in una nota congiunta, diramata nella mattinata di oggi

venerdì, 13 marzo 2020, 13:15

Coronavirus, emergenza casa: il Sunia chiede al prefetto di sospendere gli sfratti. "La crisi economica generata dal virus impatta sulle fasce più deboli che hanno difficoltà con l'affitto"

venerdì, 13 marzo 2020, 13:10

La dura replica della segreteria regionale del sindacato: "La procedura da noi avviata non prevede incontri o assemblee. L'amministrazione dell'ente, invece, ha dato riscontro alle disposizioni normative?"

venerdì, 13 marzo 2020, 12:51

"Su mia iniziativa ho lanciato un ambizioso crowdfunding (di 100.000€) cercherò di raccogliere il più possibile. Avrei preferito farlo in forma anonima, ma non sarei riuscito a raggiungere risultati considerevoli". Parla Nicola Mancini, imprenditore e promotore dell'iniziativa