Economia e lavoro



Fallimento Intermarket Diamond Business S.p.a.: dal 3 marzo inizia la procedura di restituzione dei diamanti ai risparmiatori

lunedì, 2 marzo 2020, 11:31

Il Tribunale di Milano ha comunicato che la consegna materiale dei diamanti ai risparmiatori - fino ad oggi depositati in custodia presso la società fallita - sarà effettuata con la collaborazione delle banche a partire dal 3 marzo 2020.

La procedura riguarda gli investitori che, ad oggi, hanno già ottenuto il provvedimento di restituzione emesso dal Giudice Delegato. Gli interessati dovranno delegare le Banche, le quali provvederanno al ritiro dei diamanti presso il caveau ed alla materiale restituzione agli investitori. Al fine di agevolare la raccolta delle deleghe, è stato predisposto un modello con le relative istruzioni, che i risparmiatori dovranno compilare e trasmettere via e-mail direttamente ed esclusivamente alla Banca presso la quale è stato effettuato l'investimento. La pubblicazione degli elenchi dei soggetti a cui verranno materialmente consegnate le pietre sarà effettuata a cura del Tribunale di Milano.

Per ottenere l'autorizzazione dal Tribunale, i risparmiatori devono depositare preventivamente la richiesta di restituzione, ai sensi dell'art. 87 bis Legge Fallimentare; in proposito si ricorda, a chi non l'avesse ancora fatto, che non ci sono termini di decadenza e che è sempre possibile depositare la relativa domanda presso il Tribunale di Milano.

Per informazioni e assistenza, è possibile rivolgersi agli Sportelli Federconsumatori della provincia di Lucca (Tel. 0583/44.151; e-mail: federconsumatorilucca@gmail.com).