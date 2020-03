I tassisti lucchesi consegnano a domicilio

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 27 marzo 2020, 16:16

Il direttore di Confartigianato Lucca, Roberto Favilla, interviene sull'attuale situazione di emergenza che si trova a vivere il nostro Paese

venerdì, 27 marzo 2020, 13:34

Una sessione di tesi speciale quella che si sta svolgendo in questi giorni alla Scuola IMT di Lucca, dove gli allievi di dottorato per la prima volta hanno discusso i loro lavori finali davanti a una commissione riunita completamente da remoto

venerdì, 27 marzo 2020, 13:24

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil dichiarano per i punti vendita del settore commercio situati nel territorio regionale, lo sciopero per l'intera giornata domenica 29 marzo

giovedì, 26 marzo 2020, 18:47

Il crowdfunding organizzato da Natale Mancini in collaborazione con il professor Francesco Bovenzi a partire dal 12 marzo, ha raccolto in circa dieci giorni la somma di 80 mila euro

giovedì, 26 marzo 2020, 17:51

Amarezza e preoccupazione: questi i sentimenti dominanti nelle imprese del territorio di Confindustria Toscana Nord, Lucca, Pistoia e Prato, che sospenderanno la loro attività con oggi, terminati i tre giorni ottenuti da Confindustria per ultimare le lavorazioni in corso e mettere in sicurezza gli impianti

giovedì, 26 marzo 2020, 14:47

E’ il direttore di Confesercenti Toscana Nord Miria Paolicchi ad annunciare una serie di interventi massicci dell’associazione rivolti alle imprese, soprattutto quelle piccole, che in certi casi non lavorano più dall’11 marzo