Jam Academy Lucca prosegue con lezioni a distanza e presenta il prossimo Bachelor of Arts

lunedì, 23 marzo 2020, 13:17

Nuove sfide, nuove risposte. È la didattica a distanza la nuova frontiera per chi vuole formarsi, così la Jam Academy Lucca, già attiva con strumenti digitali per i suoi corsi in Bachelor of Art, prosegue l'attività ordinaria attraverso piattaforme e strumenti messi a disposizione dalla rete.

Proseguono infatti regolarmente le lezioni per tutti gli studenti in Production e Performance, e si conferma l'appuntamento con l'open day virtuale in programma per giovedì 26 marzo 2020 mattina, proprio per conoscere l'offerta formativa del Bachelor of Arts in Production.

"In questi giorni di stravolgimento dei normali ritmi della scuola - spiega Riccardo Morici, responsabile creativo dei corsi Bachelor - abbiamo dovuto necessariamente riorganizzare tutto il piano didattico, prevedendo lo svolgimento delle lezioni attraverso piattaforme web di video conferenza. Merito dell'impegno comune di tutto il corpo docente e di tutti gli studenti Jam Academy, che hanno accolto positivamente, se pur con qualche difficoltà tecnica, le lezioni on-line. Le nuove modalità, pur adottate per far fronte a un grande problema, si sono rivelate molto utili per permettere una migliore e più assidua fruizione dei contenuti. Così stiamo lavorando per dare la possibilità, a partire da settembre, di seguite i nuovi corsi Bachelor in parte anche on-line. Stiamo cercando di trovare il positivo in questa situazione di difficoltà, offrendo nuove soluzioni che possano facilitare la didattica a distanza".

L'open day riguarda i corsi dell'anno accademico 2020-2021 del Bachelor of Arts in Production, e sarà possibile fissare colloqui individuali, assistere ad alcune lezioni in videoconferenza (didattica a distanza) e visitare lo Studio di Registrazione. Per partecipare è necessario prenotarsi contattando la segreteria al numero 0583 957566, oppure inviando una mail: info@jamacademy.it.