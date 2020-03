Economia e lavoro



Lucca scommette sul Salone dell'edilizia e della casa

martedì, 3 marzo 2020, 15:50

di chiara grassini

Cento aziende presenti, oltre venti incontri, convegni e workshop e una Baby Area dedicata ai bambini. Così potremmo sintetizzare alcuni punti salienti della prima edizione del Salone dell'Edilizia e della Casa che si svolgerà al Polo Fiere di Lucca dal 6 all'8 marzo a ingresso gratuito.

A introdurre la conferenza stampa nella Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti è stato il sindaco Alessandro Tambellini. "E' una fiera anche per le famiglie con un'area adatta ai bambini" commenta mentre scorre velocemente il programma e ringrazia i presenti di aver scelto la città toscana come luogo della manifestazione.

La parola passa a Emanuele Vietina, direttore generale Lucca Crea che introduce brevemente Exposervice. "E' un'azienda che storicamente ha aiutato nella costruzione e nella realizzazione di Lucca Comics & Games" commenta. "Perché la manifestazione piace?" si domanda. A rispondere al quesito è lui stesso: "E' al servizio delle professionalità lucchesi che possono trovare un momento formativo e centrale per l'ambiente perché si parlerà di bioedilizia e di energia. Che cosa sarà possibile dunque vedere al Salone? Ora che si avvicina la primavera non mancherà sicuramente il tema del gardening e dell'outdoor in vista della bella bella stagione. E che dire del Polo Fiere? Semplice: situato a pochi km dall' autostrada vanta di 1400 posti auto ed è ubicato in una posizione comoda per chi arriva a Lucca".

"E' una fiera per gli operatori della Toscana - ha evidenziato Alessandro Sanesi, organizzatore Sde - Il Salone dell'Edilizia è "raccogliere, strutturare e arredare" oltre a unire le professioni (architetti, geometri, periti industriali). Al centro dell'attenzione anche l'arredamento che richiama a sua volta i progettisti. Non solo. Anche la bioarchitettura di Lucca che presenta un volume dedicato ai venti anni di studio e saranno presenti aziende di design che hanno aderito al progetto. Altre invece si occuperanno dell'arredamento esterno ( (outdoor) come piscine o giardini invernali.

Sempre lo stesso Sanesi comunica che il 7 marzo sarà organizzato un apericena tra gli espositori con lo scopo di fare network. "La fiera è al servizio dell'imprenditoria lucchese ed è un merito assoluto" riprende il discorso Vietina dopo aver ascoltato l'organizzatore. Valentina Mercanti, assessore allo sviluppo economico, ha ribadito che "la fiera è pensata per coinvolgere tutta la città" e che è diventata "un punto di incontro per scambiare pratiche, esperienze, fare formazione, ma anche informazione". Stando alle sue parole si guarda all'edilizia con uno sguardo di ottimismo verso il futuro.

Per tutta la durata dell'evento il Polo Fiere si potrà raggiungere con una servizio navetta gratuito che collega l'area summenzionata con il centro storico, la stazione ferroviaria, piazzale Verdi e i parcheggi Tagliate e Carducci.