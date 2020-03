Scuole chiuse e luci accese nelle scuole di Piazzale Verdi. Chi paga la bolletta? Tanto a loro non staccano il contatore

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 11 marzo 2020, 20:22

La Croce Verde P.A. Lucca lancia un appello a tutte quelle persone e quelle aziende che vogliono contribuire con donazioni, al fine di migliorare il lavoro di un’associazione che non si ferma

mercoledì, 11 marzo 2020, 17:39

E' la denuncia delle e Segreterie Provinciali FILT CGIL FIT CISL UILTRASPORTI FAISA CISAL UGL/FNA, e in particolare di Simone Vincenti (Cgil), Nicola Da San Martino (Cisl), Fabrizio Burgalassi (Uil), Andrea Betti (Faisa), Cipriano Paolinelli (Ugl)

mercoledì, 11 marzo 2020, 17:22

Con un appello del presidente regionale Nico Gronchi e del presidente Toscana Nord Alessio Lucarotti e di quelli di tutte le aree, Confesercenti si rivolge alle imprese del territorio

mercoledì, 11 marzo 2020, 13:24

"È necessario che il Governo, in questa emergenza economica causata dal coronavirus, adotti una serie di interventi per dare più respiro alle imprese". Ad affermarlo è Carla Saccardi

martedì, 10 marzo 2020, 16:39

Il territorio di Lucca, Pistoia e Prato cambia status e, come il resto d'Italia, diviene area protetta a causa dell'epidemia di coronavirus: una notizia non inaspettata per le imprese, che si stanno attrezzando per far fronte a una situazione che già nelle settimane scorse le aveva viste impegnate nel fare...

martedì, 10 marzo 2020, 16:34

Lucca Crea rimanda le manifestazioni più imminenti. VerdeMura va a maggio: torna sui "baluardi storici"della botanica festeggia i 200 anni dell'Orto Botanico e guarda ai 20 anni di Murabilia in settembre. Collezionando si sposta al febbraio 2021