Settore lapideo, il presidente Palla: "Primi segnali di attenzione da parte delle istituzioni, guardiamo al futuro"

lunedì, 2 marzo 2020, 16:13

Fabrizio Palla, presidente della sezione Lapidei e varie di Confindustria Toscana Nord, interviene sui problemi del settore dopo aver preso parte, l'altra sera, ad una riunione a Pietrasanta con presidente di Cosmave Agostino Pocai:

"Le pesanti difficoltà che stanno incontrando le nostre aziende hanno trovato una prima occasione di ascolto presso le istituzioni. Sabato scorso si è tenuta a Pietrasanta, presso il MuSA, una riunione delle aziende del settore lapideo della Versilia associate a Confindustria Toscana Nord e Cosmave, che hanno incontrato parlamentari e amministratori locali per manifestare le preoccupazioni sugli effetti che la paura del coronavirus sta provocando sui fatturati aziendali. Al nostro invito hanno risposto positivamente gli onorevoli Umberto Buratti, Cosimo Ferri e Martina Nardi; il senatore Massimo Mallegni; i consiglieri regionali Stefano Baccelli e Elisa Montemagni; i sindaci di Pietrasanta Alberto Giovannetti e di Seravezza Riccardo Tarabella, che ringraziamo per l'attenzione che ci hanno dimostrato. I problemi sono comuni a tutto il settore lapideo: le cancellazioni di visite e missioni all'estero e dall'estero rischiano di mettere in ginocchio aziende come le nostre, i cui fatturati sono fondati sulle esportazioni. Il messaggio ci pare sia stato recepito. I nostri ospiti del mondo politico e delle istituzioni hanno riconosciuto la necessità di sostenere il settore con una campagna di comunicazione all'estero coerente con la reale portata del virus, abbandonando un clima imbevuto di ansie e allarmismi privi di fondamento. A questo però devono accompagnarsi interventi di sostegno economico e finanziario per traghettare le aziende oltre questi mesi di incertezza sui fatturati e per poter guardare con maggior fiducia al futuro. Allo studio nei prossimi giorni un documento con le possibili misure di aiuto da presentare al Governo, che verrà consegnato a parlamentari, consiglieri regionali e sindaci per definire concretamente forme di sostegno a occupazione e aziende lapidee apuo-versiliesi."