Economia e lavoro



Ancora solidarietà agli ospedali lucchesi impegnati nella lotta al Coronavirus

venerdì, 17 aprile 2020, 11:54

Anche la Bama Spa di Altopascio ha voluto far sentire la propria vicinanza a tutto il personale dell'ospedale San Luca di Lucca impegnato nell'emergenza sanitaria attraverso un dono simbolico: più di mille gadget da consegnare a tutti gli operatori, sanitari e non.

L'oggetto donato è un piccolo portavivande in plastica, un oggetto utile per portare da casa durante il turno ospedaliero qualche snack o genere di conforto e che lega simbolicamente i bisogni di prima necessità alla solidarietà; un segno di gratitudine. I doni saranno distribuiti agli operatori attraverso le caposala con il contributo della direzione infermieristica ospedaliera. Il direttore dell'ospedale San Luca Michela Maielli e la responsabile infermieristica Luciana Traballoni esprimono gratitudine per la sensibilità e l'attenzione ancora dimostrata verso gli operatori. Il dono è stato accompagnato da un cartoncino augurale, molto apprezzato dal personale, con una composizione dedicata alla primavera ed ai fiori: “E’ il nostro modo - si dice alla fine rivolgendosi agli operatori - per dirvi grazie, grazie di cuore per tutto quello che state facendo per tutti noi! Siete i nostri eroi, la nostra primavera!".

La direzione ospedaliera ed il personale ringraziano inoltre la pizzeria BonaBao di Sant'Anna di Lucca che ha donato tante sfiziose pizze agli operatori del San Luca e la Pasticceria da Piero di Segromigno in Piano che ha offerto sessanta uova di cioccolato agli operatori ed ai piccoli ricoverati del reparto di Pediatria. Anche l'Associazione Anfass di Lucca ha voluto manifestare la propria solidarietà agli operatori sanitari donando loro, nei giorni scorsi, tante uova di cioccolato.

Particolarmente gradite dagli operatori del San Luca sono state anche le donazioni di dispositivi di prevenzione individuale da parte della Bobst Firenze srl, del Laboratorio di analisi chimiche Demetra snc di Landi e Baroncelli di Pescia e dell’Associazione Aeliante di Capannori.

L’Area Materno Infantile dell'ospedale di Barga ha infine ricevuto una donazione di dispositivi di prevenzione individuale da parte dell'Associazione Seven Speed Racing in collaborazione con l'Officina Multiservice di Castelnuovo Garfagnana.

Un ringraziamento anche a queste associazioni e ditte.

.#ForzaInsiemeCeLaFaremo