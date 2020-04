Confindustria: "Riapertura delle aziende, inconcepibile e inaccettabile lo stato di incertezza"

Altri articoli in Economia e lavoro

giovedì, 23 aprile 2020, 22:04

Un annuncio di un minuto e cinque secondi. Un minuto e cinque secondi in cui Giuseppe Conte è riuscito a far trasparire tutta la propria soddisfazione per l'esito del Consiglio Europeo

giovedì, 23 aprile 2020, 15:30

La collaborazione avviata con le amministrazioni comunali, prevede infatti la condivisione del piano di manutenzione del Consorzio, una banca dati che contiene tutti gli interventi di manutenzione dei corsi d’acqua che l’Ente di bonifica effettua su canali, fossi, fiumi e torrenti che ha in gestione

giovedì, 23 aprile 2020, 13:42

“In attesa di capire come e soprattutto quando potrà partire la fase 2, i pubblici esercizi con particolare riferimento a quelli della ristorazione apprezzano la decisione della Regione Toscana di consentire la vendita da asporto”. Lo dice la responsabile Confesercenti Lucca Francesca Pierotti

giovedì, 23 aprile 2020, 11:48

Damiana Barsotti, 48 anni, infermiera del reparto malattie infettive dell'ospedale lucchese, al rientro da un consueto estenuante turno di lavoro, ha dovuto digerire a forza la stupidità di un probabile vicino di casa

mercoledì, 22 aprile 2020, 16:51

C’è apprezzamento, nella parole di Francesca Pierotti responsabile Lucca di Confesercenti Toscana Nord, per la “manovra” da 12 milioni varata dal sindaco Tambellini e rivolta anche alle attività commerciali

mercoledì, 22 aprile 2020, 12:37

Sequestrati tre sottopassi autostradali Salt della diramazione Lucca-Viareggio della A11 in via di Arliano, via di Fregionaia e via Casanova. Salt precisa che non si tratta di carenze strutturali e che provvederà a eseguire subito i lavori necessari al ripristino della viabilità