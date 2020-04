Economia e lavoro



Coronavirus, Lucar Toyota dona due auto alla Croce Rossa di Livorno e Pisa

martedì, 7 aprile 2020, 13:08

Giorgio e Michele Serafini, concessionari Toyota per la provincia di Lucca, hanno aderito alla campagna nazionale Toyota: le sezioni di Pisa e Livorno della CRI hanno chiesto l'auto in comodato gratuito, Lucca, invece, è rimasta al palo.

Come mai verrebbe da chiedersi. Questa mattina da Livorno due volontari della Croce Rossa (nella foto) hanno raggiunto la concessionaria Lucar sulla via di Sottomonte a Guamo per ritirare la vettura, una Yaris ibrida. Essa resterà alcuni mesi nella disponibilità gratuita della Croce Rossa. Lucca, tuttavia, non ha presentato alcuna richiesta e non si riesce a comprenderne la ragione.