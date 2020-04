Economia e lavoro



Endro e il Sottopoggio, il grande ritorno: tabaccheria-edicola aperta tutti i giorni dalle 6 alle 19

venerdì, 17 aprile 2020, 09:36

Il Sottopoggio di Guamo al servizio dei cittadini: tabaccheria-edicola aperta tutti i giorni dalle 6 alle 19.

Chi non si è mai fermato al bar-pasticceria e alla tabaccheria Sottopoggio di Guamo? Una tappa che, per coloro che percorrono la via di Sottomonte – un po' per la bontà dei prodotti di pasticceria che offre, un po' per i servizi forniti dall'edicola-tabacchi –, è impossibile evitare.

In risposta all'emergenza Covid-19, e ai conseguenti decreti governativi, il proprietario, Endro Luchi, ha chiuso la pasticceria e ha ridotto l'orario dell'edicola che, durante tutta l'emergenza, è stato 6-19.

"A partire da oggi – spiega il titolare – torneremo all'orario convenzionale. Il nostro desiderio è quello di garantire ai cittadini i servizi offerti dalla nostra edicola, dai tabacchi ai giornali fino alla cartoleria". L'attività, quindi, da oggi resterà aperta, con orario continuato, tutti i giorni dalle 6 di mattina fino alle 19.

Giulia Del Chiaro