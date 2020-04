Fondazione CRL, proroga per il Bando Innovazione scolastica

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 17 aprile 2020, 13:26

Covid-19, i’infettivologo Spartaco Sani, responsabile delle malattie infettive della ASL Toscana nord ovest fa il punto sulle possibilità di cura e sulle future azioni per combattere il virus

venerdì, 17 aprile 2020, 13:23

Rimangono in vigore le regole di sicurezza per l’accesso e le indicazioni di recarsi negli Uffici Postali solo per operazioni essenziali e indifferibili

venerdì, 17 aprile 2020, 11:54

Anche la Bama Spa di Altopascio ha voluto far sentire la propria vicinanza a tutto il personale dell'ospedale San Luca di Lucca impegnato nell'emergenza sanitaria attraverso un dono simbolico: più di mille gadget da consegnare a tutti gli operatori, sanitari e non

venerdì, 17 aprile 2020, 11:45

Per combattere le difficoltà occupazionali, garantire le forniture alimentari e stabilizzare i prezzi e l'inflazione con lo svolgimento regolare delle campagne di raccolta in agricoltura la Coldiretti ha varato la banca dati "Jobincountry"

venerdì, 17 aprile 2020, 09:36

In risposta all'emergenza Covid-19, e ai conseguenti decreti governativi, il proprietario, Endro Luchi, ha chiuso la pasticceria e ha ridotto l'orario dell'edicola che, durante tutta l'emergenza, è stato 6-19

giovedì, 16 aprile 2020, 15:26

La Confartigianato ha avanzato al Governo una serie di proposte operative sia di carattere organizzativo che di natura igienico-sanitaria per la riapertura dei saloni di Confartigianato Benessere (estetiste e parrucchieri)