Fondazione CRL, sostegno a sanità e categorie deboli

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 10 aprile 2020, 15:08

Intenso lavoro in queste settimane per gli uffici della Protezione Civile, Sociale e Provveditorato del Comune di Lucca per l’assegnazione e la distribuzione dei buoni spesa in aiuto delle famiglie in difficoltà a causa della forzosa sospensione delle attività lavorative dovuta all’epidemia da Covid-19

venerdì, 10 aprile 2020, 13:18

300 chilogrammi di cibo per la Caritas Diocesana di Lucca. Sono il frutto dell'iniziativa promossa da Coldiretti assieme ad alcune aziende locali e alla Caritas per aiutare le famiglie in difficoltà della provincia di Lucca

venerdì, 10 aprile 2020, 13:09

Commercialisti, esperti contabili e professionisti del settore: impegnati in prima linea al fianco dei cittadini e delle imprese del territorio. È una riflessione accorata, e drammaticamente concreta, quella delineata da Carla Saccardi

giovedì, 9 aprile 2020, 21:09

Cgil Cisl e Uil della provincia di Lucca e CGIL Cisl e Uil funzione pubblica di Lucca ritengono di grande valore l'accordo siglato il 3 aprile con la regione Toscana che riconosce un premio economico agli operatori della sanità pubblica della Toscana

giovedì, 9 aprile 2020, 13:07

Il denaro non dorme mai. Lo dimostrano le banche lucchesi che si sono organizzate in tempi brevi per rispondere all'emergenza Covid-19, mantenendo attivi i servizi e soddisfacendo nel migliore dei modi le esigenze dei clienti

mercoledì, 8 aprile 2020, 23:16

La RSU del consorzio di bonifica Toscana Nord risponde alle accuse dopo l'attacco con cui FILBI oggi giudicava poco soddisfacente l'accordo sindacale raggiunto