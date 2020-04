Economia e lavoro



Le soluzioni Fabio Perini per garantire la continuità operativa in tempo di Coronavirus

martedì, 14 aprile 2020, 13:34

Realtà aumentata, team di esperti on line e il Tissue Performance Center per il monitoraggio e il supporto tecnico in tempo reale delle linee La potenza della tecnologia, e ingegno umano, per risolvere problemi a migliaia di chilometri, senza spostamenti di tecnici e di attrezzature, ricorrendo all’assistenza da remoto e alla realtà aumentata.

Ormai da tempo Fabio Perini lavora su soluzioni di assistenza da remoto e in real time per un controllo delle informazioni sullo stato di salute delle linee e interventi in maniera puntuale e tempestiva. Soluzioni, che in un momento come questo, si dimostrano particolarmente efficaci.

“Fabio Perini in questi giorni di emergenza – commenta Oswaldo Cruz Junior, CEO Fabio Perini S.p.A. – è in grado di supportare in modo concreto ed efficace i clienti per garantire loro la continuità lavorativa: già da tempo abbiamo un’importante infrastruttura per la connettività in remoto e possiamo contare sulla nostra presenza globale e sul know-how di tutti i nostri team nel mondo”.

Il Tissue Performance Center è un ambiente tecnologico all’avanguardia dove tecnici esperti, con il supporto dei data scientist dell’azienda, raccolgono e analizzano in continuo i dati dei clienti per fornire informazioni sullo stato di salute delle macchine e suggerire migliorie per massimizzare l’Overall Equipment Effectiveness (OEE) delle loro linee di produzione.

Una connessione diretta con i macchinari dei clienti rende il lavoro del Tissue Performance Center proattivo anticipando i fermi macchina. Grazie alla visualizzazione dei parametri di funzionamento il team di esperti on line fornisce la valutazione dello stato di salute ed evidenzia eventuali anomalie delle linee. Periodicamente, inoltre, il cliente riceve una “cartella clinica” sullo stato di produzione delle linee connesse e identifica assieme agli esperti di converting Fabio Perini quali azioni migliorative apportare.

“In Fabio Perini abbiamo più di 10 persone che forniscono assistenza ad oltre 60 clienti che stanno condividendo con noi i dati di 1.000 macchine – commenta Gianfranco Agnusdei, Global Customer Service Director Fabio Perini S.p.A. – Ogni volta che troviamo anomalie contattiamo immediatamente i nostri clienti, li aiutiamo a identificare le cause, a trovare le opportune soluzioni e ridurre così costosi fermo macchina. In futuro potremmo offrire anche un servizio di manutenzione predittiva: ciò consentirà di anticipare e quindi di migliorare ulteriormente le performance".

Il supporto tecnico si completa con il TeamViewer Pilot, una tecnologia di realtà aumentata che permette di visualizzare i macchinari in remoto per valutare i problemi e suggerire le soluzioni appropriate. Attraverso uno streaming video direttamente dalla fotocamera dello smartphone e tablet, in tempo reale, i tecnici Fabio Perini, anche attraverso marcatori 3D e indicazioni applicate all’ambiente reale, sono in grado di osservare qualsiasi problema e sono in grado di guidare il cliente ad una completa e rapida soluzione del problema, in qualsiasi parte del mondo.