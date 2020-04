Rinviata al 23 ottobre la quinta "Giornata delle Professioni"

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 24 aprile 2020, 15:10

Pazzesco: secondo la regione Toscana dove si acquista cibo da asporto non si possono ritirare anche le bevande, ma occorre andare ad un altro esercizio commerciale

venerdì, 24 aprile 2020, 15:03

Erano celati dalle mascherine i sorrisi ma dai loro occhi traspariva comunque un grande entusiasmo di testimoniare, con il tricolore in mano, alla vigilia della festa della Liberazione, la voglia di ricominciare e di non arrendersi mai, in attesa della fase 2 che avrà inizio il 4 maggio

venerdì, 24 aprile 2020, 12:09

Federazione Italiana Barman, importante associazione di categoria ed importante centro di formazione professionale, fa il punto della situazione su problemi ed opportunità relative al settore in vista della ripresa lavorativa

giovedì, 23 aprile 2020, 22:04

Un annuncio di un minuto e cinque secondi. Un minuto e cinque secondi in cui Giuseppe Conte è riuscito a far trasparire tutta la propria soddisfazione per l'esito del Consiglio Europeo

giovedì, 23 aprile 2020, 18:42

E' giovedì 23 aprile. Il Governo continua a dire che le imprese riapriranno il 4 maggio ma che alcune potranno forse ripartire anche lunedì 27 aprile, cioè, al netto del fine settimana, dopodomani. Non si sa quali e a quali condizioni

giovedì, 23 aprile 2020, 15:30

La collaborazione avviata con le amministrazioni comunali, prevede infatti la condivisione del piano di manutenzione del Consorzio, una banca dati che contiene tutti gli interventi di manutenzione dei corsi d’acqua che l’Ente di bonifica effettua su canali, fossi, fiumi e torrenti che ha in gestione