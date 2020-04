Economia e lavoro



Scioperano i lavoratori del gruppo Tolentino: "Sulla cassa integrazione non si specula"

lunedì, 6 aprile 2020, 18:43

L'emergenza Coronavirus si sta insediando sempre più. E no, non solo nella salute, ma nella mente dei cittadini. Intacca gli aspetti economici e quotidiani di ognuno di noi. È questo il motivo che ha spinto i lavoratori del gruppo Tolentino di Lucca, azienda della famiglia Zago, a scioperare mercoledì.



L'8 aprile infatti i quasi cento dipendenti non si presenteranno sul luogo di lavoro per portare avanti l'ideale che "Sulla cassa integrazione non si specula". Queste le parole di Massimiliano Bindocci della Uil Toscana il quale continua spiegando come: "L'azienda non ha accolto molte delle richieste provenienti dalle organizzazioni sindacali aprendo la cassa integrazione per risparmio, una cosa inammissibile in quanto gli ammortizzatori sociali servono a gestire le assenze del lavoro per riduzioni dei volumi per cause esterne".



L'azienda registra la presenza di tre stabilimenti due trasformazioni a Carraia e Coselli ed una cartiera nel Capannorese nella zona di oltre all'azienda del cartoncino Ex Giusti, più di cento dipendenti. Tutti d'accordo: "Sulla salute non si media, sulla cassa integrazione non si specula e ildisagio dei lavoratori va adeguatamente retribuito".