Scuole gruppo Esedra, una didattica online da... record

lunedì, 20 aprile 2020, 16:23

Un appello disperato a nome della categoria arriva dal presidente Anva Toscana Nord, il sindacato ambulanti di Confesercenti, Leonetto Pierotti. Un appello per mettersi subito al lavoro per la tanto attesa fase 2 che dovrà riguardare sia i mercati settimanali che le fiere

domenica, 19 aprile 2020, 14:10

Ridotti obblighi e responsabilità a carico del datore di lavoro sono stati raggiunti con l’ordinanza regionale per ripartire in sicurezza negli ambienti di lavoro. E’ quanto emerge dal tavolo di confronto tra la Regione Toscana, categorie economiche e parti sociali che si è tenuto per semplificare le misure per il...

sabato, 18 aprile 2020, 13:07

Il progetto di educazione alla salute “Benessere a scuola” si riorganizza per garantire una vicinanza virtuale ai docenti, alle ragazze e ai ragazzi della comunità della Piana di Lucca

venerdì, 17 aprile 2020, 17:49

Sono sempre più numerose le segnalazioni di richieste incongrue, talvolta molto sorprendenti, provenienti da committenti verso i fornitori, praticamente in tutti segmenti della filiera moda interna ed esterna al distretto pratese e al più ampio ambito del territorio coperto da Confindustria Toscana Nord

venerdì, 17 aprile 2020, 13:26

Covid-19, i’infettivologo Spartaco Sani, responsabile delle malattie infettive della ASL Toscana nord ovest fa il punto sulle possibilità di cura e sulle future azioni per combattere il virus

venerdì, 17 aprile 2020, 13:23

Rimangono in vigore le regole di sicurezza per l’accesso e le indicazioni di recarsi negli Uffici Postali solo per operazioni essenziali e indifferibili