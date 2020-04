Sequestrati tre sottopassi autostradali Salt della diramazione Lucca-Viareggio della A11

Altri articoli in Economia e lavoro

martedì, 21 aprile 2020, 17:34

Un piano per rilanciare la Lucchesia nel settore turistico italiano e mondiale, ma anche la previsione di iniziative di matching con player esteri per promuovere e vendere i prodotti Made in Lucca in nuovi mercati. È quanto auspica ed è pronta a sostenere Conflavoro Pmi Lucca

martedì, 21 aprile 2020, 15:42

Quali potranno essere gli scenari nel settore turistico all'epoca del coronavirus? A provare a rispondere a questa domanda è Simone Pialli di Fisascat Cisl

martedì, 21 aprile 2020, 14:42

Alla Scuola IMT tornano gli appuntamenti virtuali con la Scienza Città sostenibili nell'era dei cambiamenti climatici. Domani in diretta web per la cinquantesima Giornata mondiale della Terra Continua alla Scuola IMT l'impegno per la divulgazione scientifica in teledidattica

martedì, 21 aprile 2020, 14:37

Nonostante la chiusura a causa delle norme anti-contagio per il coronavirus, Anffas Lucca continua a stare vicina ai suoi ragazzi

martedì, 21 aprile 2020, 14:32

Alcuni spostamenti anche nel programma del Polo fiere di Lucca, mentre si lavora alle celebrazioni per i 20 anni di Murabilia

martedì, 21 aprile 2020, 10:24

Si rivolgono alle stazioni appaltanti locali il presidente Stefano Varia (anche in rappresentanza di Lucca) e i due vicepresidenti di Ance Toscana Nord, Alessandro Cafissi per Prato e Ornella Vannucci per Pistoia, chiedendo alle province, ai comuni, agli altri enti territoriali una stretta collaborazione