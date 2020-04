Economia e lavoro



Un milione di visitatori unici assoluti per le Gazzette

mercoledì, 8 aprile 2020, 09:41

di aldo grandi

Negli ultimi 30 giorni le quattro Gazzette - di Lucca, del Serchio, di Viareggio e di Massa Carrara - hanno totalizzato oltre 1 milione di visitatori unici assoluti e oltre 2 milioni di visualizzazioni di pagine.

In tempi di emergenza come quelli che stiamo vivendo questi numeri sono la testimonianza di un lavoro di qualità e di quantità, che riscuote l'apprezzamento dei lettori non soltanto delle province interessate, ma anche, ed è molto significativo e gratificante, delle comunità presenti all'estero oltreoceano compreso.

Che dire? Un ringraziamento va, ovviamente, a tutti i colleghi che si stanno dando da fare per fornire un prodotto decente e accattivante nonostante i limiti e le imposizioni applicate per il virus che sta devastando le nostre esistenze quotidiane.

Il grande numero di visitatori e di visualizzazioni di pagina ci consente di sopperire, almeno in parte, all'improvviso stop subìto per quanto riguarda la pubblicità e i pagamenti delle fatture emesse prima del lockdown. Purtroppo uno dei problemi, il maggiore, causato da questa epidemia - pandemia è un termine che, volutamente, non citiamo non essendo d'accordo sul suo utilizzo - è proprio quello di aver spinto i debitori, a qualsiasi latitudine, a sospendere i pagamenti salvo rare e provvidenziali eccezioni che ci sono e che ci consentono di respirare comunque anche se con difficoltà.

Noi non possiamo fare altro che proseguire nel nostro lavoro cercando di dare il massimo.

Voi, se potete e se volete, continuate a leggerci e a seguirci.