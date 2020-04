Economia e lavoro



Una foto per testimoniare la voglia di ricominciare e di non arrendersi mai

venerdì, 24 aprile 2020, 15:03

Erano celati dalle mascherine i sorrisi ma dai loro occhi traspariva comunque un grande entusiasmo di testimoniare, con il tricolore in mano, alla vigilia della festa della Liberazione, la voglia di ricominciare e di non arrendersi mai, in attesa della fase 2 che avrà inizio il 4 maggio. Questa mattina, verso le 13, alcuni commercianti, in rappresentanza delle attività della zona ovest di Lucca e di via San Paolino, si sono ritrovati, infatti, in piazza Cittadella, uno dei luoghi simbolo della città, dove è situata la statua di Giacomo Puccini, a due passi dalla casa del compositore, per dare un segno alla città e dire tutti insieme: "Noi ci siamo".

Barbara Ghiselli