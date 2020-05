Economia e lavoro



Casamica Recruiting Day

lunedì, 18 maggio 2020, 19:58

Casamica Recruiting Day il 28 e il 29 maggio a Lucca. L'agenzia di Natale Mancini e Paola Granucci cerca un agente immobiliare giovane e dinamico/a da inserire nel proprio team, garantito portfolio esclusivo ed autonomia gestionale dopo breve affiancamento.

Per prenotare il colloquio, è necessario inviare una mail recruiting@casamica.com esprimendo la preferenza per una delle due date.

Il termine ultimo per iscriversi ai colloqui è lunedì 27 maggio. Non è necessario inviare il curriculum vitae per email, ma portarlo in formato cartaceo di persona il giorno del colloquio che si terrà in Chiasso Barletti 8 presso gli uffici di Casamica.