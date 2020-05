Cna chiede ai comuni di sostenere l’edilizia locale

Altri articoli in Economia e lavoro

lunedì, 25 maggio 2020, 22:18

Presenti sul web dal lontano 1997, ultimo restyling è stato nel 2012 e durante il periodo di lockdown abbiamo portato a termine il progetto sul quale stavamo già da tempo lavorando

lunedì, 25 maggio 2020, 14:27

Aci Lucca non si ferma, anzi raddoppia e inaugura una nuova delegazione, a cavallo tra i comuni di Lucca e Capannori

sabato, 23 maggio 2020, 16:19

Nel corso della conferenza stampa (che si è tenuta oggi sabato 23 maggio in streaming visto l’obbligo di distanziamento per Covid 19) è stato presentato un documento congiunto degli Ordini dei Medici toscani, redatto per garantire una “fase 2” in totale sicurezza, per i cittadini così come per gli operatori...

sabato, 23 maggio 2020, 16:07

Una lezione gratuita in videoconferenza è il primo appuntamento del corso on line per diventare DJ. Si tiene sabato prossimo 30 maggio, con possibilità di scelta dell'orario: dalle 11 alle 12 oppure dalle 15 alle 16, sui canali della Jam Academy di Lucca, che lo organizza

sabato, 23 maggio 2020, 16:04

Se n’è andato in silenzio, com’ere nel suo carattere di gentiluomo e di persona riservata. Con lui ci lascia un pezzo importante della storia dell’artigianato lucchese

sabato, 23 maggio 2020, 12:36

I primi segni della pandemia Covid-19 sulla produzione industriale dell'area Lucca-Pistoia-Prato si colgono con estrema chiarezza già dai dati congiunturali del trimestre gennaio-marzo, raccolti ed elaborati dal Centro studi di Confindustria Toscana Nord