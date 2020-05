Grande successo per la raccolta fondi dell'associazione parco Sant'Anna

Altri articoli in Economia e lavoro

sabato, 2 maggio 2020, 22:26

In merito ai provvedimenti adottati dal Comune di Lucca Moreno Bruni, ex assessore, interviene con una riflessione

sabato, 2 maggio 2020, 17:59

La Federazione Italiana Donne Artiste Professioniste Imprenditrici Fidapa Lucca ha donato 200 tute alle professioniste e ai professionisti sanitari dell’ospedale “San Luca”

sabato, 2 maggio 2020, 16:15

Anche a Lucca il lavoro della Comunità per i poveri e i più fragili non si è fermato a causa dell’epidemia: si sono aperte strade nuove per accompagnare chi è messo al margine dall’isolamento

sabato, 2 maggio 2020, 13:49

Lavori in corso alle isole interrate del centro storico. Con l'introduzione di Garby, infatti, anche le stazioni ecologiche interrate già esistenti sono oggetto di un restyling

sabato, 2 maggio 2020, 13:49

“Assicurare la massima sicurezza del territorio, nella massima sicurezza dei propri dipendenti e di tutti i cittadini”: al via la manutenzione dei corsi d’acqua da parte del Consorzio, l’attività dovrà coniugarsi con la fase 2 dell’emergenza Covid

venerdì, 1 maggio 2020, 11:23

Un primo maggio anomalo, senza calate in piazza, cortei, manifestazioni, contrassegnato da incertezze e allucinanti certezze, come le mille domande di cassa integrazione in provincia, altre 700 in deroga, per un totale di oltre 10 mila lavoratori a casa, molti dei quali ancora in attesa dell'assegno