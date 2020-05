Economia e lavoro



Lelia Parenti: "Dal 12 maggio la Giustizia riprende la propria marcia"

giovedì, 7 maggio 2020, 15:34

Questa mattina il presidente dell’ordine degli avvocati Lelia Parenti ha tenuto una conferenza stampa nell'atrio del tribunale all'ex Galli Tassi.

Punto nodale del suo intervento è stato quello di trasmettere ai cittadini il preciso messaggio che dal 12 maggio la giustizia riprende la propria marcia per garantire ai cittadini la tutela dei diritti che, inevitabilmente, sono stati compressi nella fase emergenziale.

Proprio in forza di questa esigenza, l’ordine degli avvocati di Lucca, di concerto con le altre organizzazioni rappresentative (Camera Penale, AIGA, AIAF, Comitato Pari Opportunità, etc.) ha lavorato a stretto contatto con la magistratura lucchese affinché fosse regolamentata la fase 2 in ambito giudiziario, fornendo le proprie indicazioni ampiamente recepite dagli organi giudiziari locali per la ripresa dell’attività in ambito civile e penale.

La giustizia, dunque, riparte da martedì in modo più pieno per tutti.

"Non va dimenticato - ha affermato con commozione il presidente Parenti - come il tribunale di Lucca ha dovuto anche affrontare un focolaio COVID con l’interessamento di alcuni dipendenti, fortunatamente guariti, e con la perdita importante e dolorosa del collega e giudice Carlo Mancini a cui va il mio affetto più sincero” e nonostante ciò il consiglio dell’ordine è stato assiduamente presente con incontri quotidiani tra i componenti del consiglio al fine di affrontare con lucidità e praticità la situazione emergenziale.

L’avvocato Parenti ha inteso sottolineare la compattezza dell’intera categoria professionale – che ringrazia per il grande senso di responsabilità mostrato – condivisa anche con la magistratura lucchese e proprio lo sforzo congiunto e la costante ed osmotica interlocuzione consentirà di ripartire con una modalità di svolgimento del lavoro che non pregiudicherà i diritti e le giuste pretese dei cittadini, sempre con un occhio attento ai rischi astrattamente derivanti dal Covid -19.

E proprio in tale ultima prospettiva, l’avvocato Parenti ha reso noto come l’ordine si sia dimostrato vicino ai propri iscritti riducendo la quota di iscrizione annuale, ma anche alla Collettività primariamente interessata dall’emergenza, mediante donazioni in favore della Protezione Civile di Castelnuovo, della Croce Verde di Viareggio e dell’Ospedale Versilia per dare testimonianza concreta di un Avvocatura al fianco dei cittadini non solo nelle aule di Giustizia.

Al. Gra.