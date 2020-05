Economia e lavoro



Covid-19, Pietro Bonino cambia pelle

mercoledì, 13 maggio 2020, 14:57

di viola pieroni

Come ben sappiamo, questa pandemia ha danneggiato molti settori, in particolar modo quelli degli imprenditori in ambito turistico e dei servizi: Pietro Bonino, presidente del sindacato albergatori di Confcommercio Lucca, ci racconta di come è riuscito a diversificare entrando a far parte di una ditta che opera nel settore della sanificazione e servizi correlati.

“Il 10 marzo, quando abbiamo chiuso -ci dice al telefono- mi sono subito adoperato per capire cosa avrei dovuto fare finiti quelli che all'inizio erano una decina di giorni di stop. Mi sono informato sui protocolli che avrei dovuto mettere in atto per ripartire, in particolar modo sentendo spesso un mio caro amico, Marco Matteoni, che si occupava di tenere i corsi sulla sicurezza e sanità ai miei dipendenti: da subito mi ha risposto che la mia domanda era decisamente prematura, visto che al momento non c’erano linee guida per ripartire.

Così piano piano ho iniziato a raccogliere le idee e, quando il mio amico Marco e suo fratello Carlo mi hanno contattato per entrare a far parte dell'azienda, non mi sono tirato indietro: sono rimasto molto contento del fatto che abbiano pensato a me come loro possibile futuro socio, forse perché ho molta voglia di fare, e per questo li ringrazio. Sono anche soddisfatto perché credo che la sanificazione sia un buon punto di ripartenza in questo momento per l'economia: alla fine, il nostro obiettivo è quello di sgravare il titolare di un'azienda da questo compito e mettere l'ambiente in sicurezza per farlo lavorare al meglio.”

Di fatti, continua parlandoci di come solo determinate aziende abbiano i protocolli adatti a effettuare certe azioni, e la MBT srl (questo il nome della ditta) è una di queste: potrebbe diventare quotidianità in un futuro prossimo anche il possedere linee guida per il ricambio di aria negli spazi chiusi, ed avere un’azienda che si prende la responsabilità di rilasciare certificazioni a commercianti ed industrie consente una diversificazione ottimale in un settore in costante crescita, auspicando quanto prima che il mercato turistico ritorni ai flussi pre pandemia .