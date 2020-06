Economia e lavoro



Aperto cantiere per riqualificazione Palazzina degli Svizzeri a Palazzo Ducale

martedì, 23 giugno 2020, 12:52

E' stato aperto in questi giorni dalla ditta lucchese "Nottoli Graziano & C." il cantiere per i lavori di ristrutturazione della Palazzina degli Svizzeri, nel complesso di Palazzo Ducale, sede del Comando provinciale dei Carabinieri.

La Provincia di Lucca, infatti, ha stanziato 113 mila euro per il completamento dei lavori di adeguamento e ristrutturazione di un'ala dell'edificio; lavori che sono stati programmati per completare la riqualificazione funzionale della Palazzina archivi interna alla Caserma.

L'intervento prevede la sistemazione radicale della copertura del corpo sud del fabbricato, la realizzazione di un nuovo servizio igienico e il rifacimento di quello esistente al primo piano. Per quanto concerne la copertura, sono previsti lo smontaggio e il rimontaggio del manto di copertura e delle mezzane, l'accurata pulizia e il trattamento antiparassitario con relativo restauro e il consolidamento delle parti murate e della gronda, nonché l'installazione di un nuovo pacchetto isolante e impermeabilizzante, oltre che alla realizzazione di un dispositivo anticaduta.

I lavori progettati dall'ufficio tecnico della Provincia inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche sono stati resi possibili grazie anche al cofinanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che ammonta a 60mila euro.