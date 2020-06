Economia e lavoro



Cercasi voce femminile, insegnante di canto per Seul

martedì, 23 giugno 2020, 12:56

Cercasi voce femminile, insegnante di canto. Ultimi giorni per viaggiare a Seul. Scadono questo sabato, 27 giugno 2020, i termini per candidarsi per un posto di cantante e insegnante di canto (musica moderna) che per un periodo da 3 mesi ad un anno insegni e tenga concerti ed esibizioni nella capitale coreana.

La vincitrice del bando avrà l'opportunità di ricevere un contratto di lavoro con compenso mensile con alloggio incluso. Svolgerà il ruolo di docente di canto moderno alla Lukas Global School di Seul e di performer nei concerti organizzati durante il periodo di permanenza.

L'iniziativa si svolge nell'ambito del gemellaggio stretto a maggio da Jam Academy con Lukas Global School di Seul (Corea del Sud), realtà collegata la Seoul National University, la Korea National Sport University e la Chong Shin University.

La partecipazione al bando è gratuita e la candidatura deve essere avanzata entro sabato 27 giugno 2020. Le interessate trovano tutte le informazioni necessarie ai seguenti recapiti: 0583 957566, info@jamacademy.it, www.jamacademy.it.