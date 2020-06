Confindustria, eletti consiglio generale e consigli di sezione

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 26 giugno 2020, 16:36

Il governo apre alla possibilità di rimborsi in denaro per i concerti annullati a causa del coronavirus. Lo si apprende da fonti stampa, confermate dall'agenzia AgCult, secondo cui la palla passerebbe ora al Parlamento che dovrà valutare gli emendamenti presentati in materia

venerdì, 26 giugno 2020, 15:49

Questo servizio era stato pensato per non gettare il cibo che ad alcuni esercizi commerciali come bar e pasticcerie avanzava quasi giornalmente, offrendosi di ritirarlo e portarlo a persone per le quali avrebbe significato un valido aiuto

venerdì, 26 giugno 2020, 12:52

I cittadini della provincia di Lucca confermano la loro tradizionale vocazione al risparmio con uno stock ad oggi pari a 199.767 Libretti di Risparmio e 342.743 Buoni Fruttiferi Postali, a riprova del ruolo centrale svolto dal risparmio postale nelle scelte di investimento degli italiani

venerdì, 26 giugno 2020, 10:37

Riprendono i lavori all'Itc 'Carrara' di Lucca. Dopo lo stop dovuto ai problemi con la ditta vincitrice dell'appalto per le opere, infatti, possono riprendere gli interventi di ristrutturazione per il miglioramento sismico e la riqualificazione energetico-funzionale dell'edificio scolastico

giovedì, 25 giugno 2020, 16:03

La notizia che il 22 agosto partirà il settembre lucchese, data dall’assessore Valentina Mercanti, è stata accolta con grande piacere dalla Cna di Lucca. L’associazione da tempo, infatti, sta spingendo tutte le varie amministrazioni del territorio perché riprendano regolarmente le fiere

giovedì, 25 giugno 2020, 14:31

Oltre un milione 700 mila euro: questa è la cifra stanziata come dotazione iniziale del "Fondo solidale per la ripartenza", nato per far partire il progetto "Ri-Uscire" che sostiene percorsi di accompagnamento per persone vulnerabili, vittime di processi di impoverimento, in seguito alla pandemia da Covid-19