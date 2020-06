Economia e lavoro



Diecimila mascherine FFP2 donate all’ospedale San Luca dal gruppo Industrie cartarie Tronchetti di Lucca

venerdì, 5 giugno 2020, 15:40

Nuova donazione da parte delle Industrie cartarie Tronchetti Spa all'ospedale San Luca di Lucca. A metà aprile scorso l'azienda aveva donato due colonne videobroncoscopiche, un fibroscopio con videocamera e due ecografi portatili destinati al reparto Covid-19 dell'ospedale di Lucca e due defibrillatori per la rete IMA (infarto miocardico acuto) del servizio 118. A un mese mezzo di distanza la ditta lucchese leader nel settore dei prodotti in carta per usi domestici, con società in Italia, Spagna, Germania, Francia e Polonia, ha fatto pervenire al San Luca circa 10mila mascherine FFP2 (vedi foto in allegato), particolarmente utili per chi assiste pazienti positivi o potenzialmente positivi al Covid-19.

Il gruppo Ict torna così a dare un segno tangibile e concreto di vicinanza, ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario dell'ospedale di Lucca per sostenerne lo sforzo contro il virus.

La Direzione dell’Azienda Usl Toscana nord ovest e la direzione dell'ospedale di Lucca ringraziano per la generosità dimostrata, anche a nome di tutto il personale del San Luca. La solidarietà e la vicinanza dell’intera comunità ha svolto un ruolo fondamentale in questi mesi nel motivare e sostenere quotidianamente gli operatori sanitari.