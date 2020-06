Eletto il nuovo cda di Acque: Sardu confermato presidente

Altri articoli in Economia e lavoro

giovedì, 25 giugno 2020, 14:31

Si appresta a entrare nella fase operativa il progetto “Ri-Uscire. Superare i processi di impoverimento causati dal Covid-19 con strumenti di solidarietà diffusa”, promosso da un’ampia rete di soggetti istituzionali e del terzo settore in tutta la provincia di Lucca e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio

giovedì, 25 giugno 2020, 12:25

Lo annuncia il segretario della Uil, Guido Carignani: "Ecco tutti gli importi per fasce di reddito"

mercoledì, 24 giugno 2020, 15:28

Ad annunciare l’evento è Francesca Pierotti, responsabile Lucca di Confesercenti Toscana Nord, associazione che conferma l’impegno di queste settimane a far ripartire in tutta la provincia non solo i mercati ma anche fiere ed eventi come quello di “Arti e mestieri”

mercoledì, 24 giugno 2020, 12:52

Sono nove, fra nuovi e riconfermati, i soci eletti nel corso dell’ultima Assemblea della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che si è tenuta ieri nella chiesa di San Francesco

martedì, 23 giugno 2020, 13:20

Sono ripartiti i corsi in aula nella sede di Conflavoro Pmi Lucca, organizzati da Isfor e ormai un punto di riferimento consolidato sul territorio per la sicurezza sul lavoro

martedì, 23 giugno 2020, 12:56

Ultimi giorni per candidarsi al posto per cantante e docente in Corea, con bando organizzato da Jam Academy e Lukas Global School di Seul, grazie al gemellaggio stretto fra le scuole