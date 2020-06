Economia e lavoro



Estensione orario con promozioni riservate Service Terigi

lunedì, 15 giugno 2020, 16:43

Audi Center Terigi, a tutela della mobilità e della sicurezza dei propri clienti ha deciso, nel periodo compreso tra il 21 giugno al 18 luglio di estendere straordinariamente l’apertura del proprio service garantendo un servizio continuativo di 16 ore, dalle 6 alle 22.

In questo periodo inoltre, Audi Center Terigi, riserverà a tutti i clienti service prezzi agevolati sui ricambi e sugli accessori, con vantaggi dal 25 per cento al 35 per cento, a seconda dell’ anno di immatricolazione della vettura.