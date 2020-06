Economia e lavoro



Formazione in aula, ripartono i corsi di Conflavoro Pmi Lucca

martedì, 23 giugno 2020, 13:20

Sono ripartiti i corsi in aula nella sede di Conflavoro Pmi Lucca, organizzati da Isfor e ormai un punto di riferimento consolidato sul territorio per la sicurezza sul lavoro. Corsi obbligatori, aggiornamenti e servizi formativi di ogni tipo, ma, soprattutto, un percorso continuo che porti a rendere più attraente ai discenti il fondamentale settore HSE.

“Perché è sempre stato questo l’obiettivo ultimo dei corsi Conflavoro – spiega il presidente di Lucca, Roberto Capobianco – specie quelli in presenza: rendere la sicurezza sul lavoro maggiormente confidenziale, non una forzatura con la quale si è costretti a fare i conti di tanto in tanto. Un approccio, questo, necessario a trasmettere il prezioso messaggio di promozione di una vera coscienza della sicurezza nel lavoro e nel sistema impresa in generale. Dopo lo stop dovuto alle restrizioni abbiamo implementato il nostro sistema di formazione in eLearning, ma adesso è il momento di tornare in aula e crediamo tutti sia un valore aggiunto”.

I corsi in presenza di Conflavoro Pmi Lucca si svolgono, come di consueto, nella sala convegni ‘Antonio Orazi’ al piano terra dell’associazione in via del Brennero, 1040/BH. Le postazioni in aula sono state ridotte e distanziate al fine di garantire la massima sicurezza tra i corsisti. Info su ufficiotecnico@conflavoro.com oppure al 391 7344506 anche su Whatsapp.