Economia e lavoro



Il Rotary dona 11 mila euro in buoni alimentari alla Caritas

martedì, 30 giugno 2020, 23:04

Questa mattina una delegazione del direttivo del Rotary Club di Lucca, capitanata dal presidente dott. Domenico Fortunato e dal President Incoming Liban Varetti ha consegnato alla Caritas diocesana di Lucca il valore di 11.000 euro in buoni spesa Esselunga, da distribuire sul territorio del Comune di Lucca ai nuclei familiari e ai soggetti in situazione di fragilità economica a seguito della pandemia Covid-19.

I buoni spesa derivano dalla generosa donazione del club (10.000 euro), alla quale si aggiunge un ulteriore impegno da parte dell’Esselunga che ha garantito ulteriori 1.000 euro di valore. L’emergenza alimentare è stata una delle prime manifestazioni del critico scenario socio-economico di questi mesi, non a caso i centri di ascolto Caritas hanno visto pressoché raddoppiare le richieste di aiuto alimentare.

I buoni spesa saranno distribuiti tramite la rete dei circa 20 centri di ascolto presenti nel Comune e costituiranno un’ulteriore risorsa per contrastare gli effetti della crisi e l’acuirsi delle dinamiche di impoverimento.

“Siamo grati al Rotary di questa donazione che segnala un’ulteriore importante segno di solidarietà e vicinanza con i concittadini in situazione di difficoltà” commenta Donatella Turri, direttrice di Caritas Lucca, “Il Club ha colto perfettamente la necessità alimentare e come questa sia una delle richieste di aiuto più forti anche in queste fasi di post-emergenza. I buoni spesa ricevuti consentiranno ai nostri centri di ascolto di continuare ancora con più forza l’azione di accompagnamento e vicinanza a quanti sono attualmente in un drammatico bisogno”.