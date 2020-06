Lemmi, Cattani, Madonna tra i nuovi soci della Fondazione Carilucca

Altri articoli in Economia e lavoro

martedì, 23 giugno 2020, 13:20

Sono ripartiti i corsi in aula nella sede di Conflavoro Pmi Lucca, organizzati da Isfor e ormai un punto di riferimento consolidato sul territorio per la sicurezza sul lavoro

martedì, 23 giugno 2020, 12:56

Ultimi giorni per candidarsi al posto per cantante e docente in Corea, con bando organizzato da Jam Academy e Lukas Global School di Seul, grazie al gemellaggio stretto fra le scuole

martedì, 23 giugno 2020, 12:52

Si tratta dell'ala sud dell'edificio sede del comando provinciale dei carabinieri. La Provincia investe 113 mila euro grazie anche al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

lunedì, 22 giugno 2020, 20:27

Invito alla presentazione di offerte migliorative. Commissario Liquidatore: dottoressa Laura Mazzolari. Piena proprietà di appezzamenti di terreno in Lucca fraz. San Vito, Loc. Corte ai Lazzeri, Via Martiri delle Foibe

lunedì, 22 giugno 2020, 13:49

Il Salone dell'Edilizia e della Casa diventa il simbolo della "ripartenza" per il settore edile e dell'arredamento

lunedì, 22 giugno 2020, 13:48

Un bilancio 2019 all’insegna della tenuta dei volumi, dell’abbattimento dei rischi con la cessione di posizioni deteriorate e l’incremento del numero dei soci