Economia e lavoro



Lucca riparte dalla Fiera dell'edilizia SDE dal 3 al 5 luglio al Polo Fiere

lunedì, 22 giugno 2020, 13:49

Lucca riparte da SDE - Salone dell'edilizia, la vetrina delle soluzioni più innovative, tecnologiche e di design, per il mondo delle costruzioni, dell'architettura e della casa.

L'appuntamento è al Polo Fiere di Lucca, una tre giorni dal 3 al 5 luglio 2020, con ingresso e parcheggio gratuiti, che raccoglie quasi 100 aziende, incontri e workshop, per una interessante offerta formativa e informativa.

"Questa prima fiera che riapre il Polo lucchese dopo il lockdown è un bel segnale – commenta Valentina Mercanti assessore comunale alle attività produttive -. É il simbolo di una ripartenza anche economica del territorio, a dimostrazione che c'è fermento e tanta voglia di tornare ad operare per un rilancio del settore".

Un week end ricco di eventi, incontri, work shop dove i visitatori potranno scoprire soluzioni su misura nel campo dell'arredamento, conoscere le ultime tendenze, cogliere spunti, incontrare professionisti della progettazione e della ristrutturazione: dall'efficientamento energetico degli edifici alla riqualificazione degli ambienti abitativi. Novità, frutto delle idee e delle eccellenti intuizioni di artigiani e tecnici che offrono prodotti con alta valenza estetica per migliorare la qualità e il confort degli ambienti sia residenziali che di lavoro. Sistemi integrati che garantiscono interventi qualificati, coordinamento, performance elevate e consegne in tempi ragionevoli chiavi in mano. Il salone quindi, si rivolge a tutti i visitatori che, con ingresso gratuito, potranno venire a toccare con mano le soluzioni più innovative e convenienti per trasformare e rendere più confortevole, sicuro e redditizio il proprio patrimonio edilizio.

Per meglio raggiungere la manifestazione è stato organizzato un servizio navetta gratuito, che collega il Polo fieristico con il centro storico.

La manifestazione è organizzata da Exposervice S.r.l., un'azienda che vanta un'esperienza ultra ventennale nel settore dell'allestimento e dell'organizzazione di grandi eventi fieristici, con il patrocinio, in particolare, del Comune di Lucca, delle principali Istituzioni economiche provinciali, gli Ordini Professionali e con Lucca Crea srl come event partner.