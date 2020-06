Ospedale San Luca: donazione “creativa” della ditta Bacci di Porcari

Altri articoli in Economia e lavoro

lunedì, 8 giugno 2020, 13:34

In Toscana Dentix Italia è presente con 5 ambulatori nelle sedi di Empoli, Prato, Lucca, Viareggio e Massa Carrara

lunedì, 8 giugno 2020, 13:30

Per la prima volta dopo il lockdown, i corsi per il rilascio della prima licenza per conduttori di rally organizzati da Aci Lucca tornano "in presenza" e abbandonano la loro versione online. L'appuntamento è giovedì 18 giugno alle 21, alla concessionaria Auto P (via di Sottomonte, 355)

domenica, 7 giugno 2020, 21:33

Lui è, vox populi, tra i più grandi esperti di orologeria in Italia. In questi giorni compie i 40 anni di... professione nel suo negozio, la gioielleria Carli in via Fillungo, il più antico della città

domenica, 7 giugno 2020, 18:37

Nonostante la vetrina e l'insegna della ex profumeria Ristori in via Fillungo siano inserite, a tutti gli effetti, in quelle di interesse storico-artistico da conservare, da palazzo dei Bradipi silenzio assoluto sullo smembramento degli arredi

sabato, 6 giugno 2020, 10:46

Ventidue taniche da 5 litri di olio extravergine di oliva, per un totale di 110 litri di olio della migliore qualità lucchese donati alla Caritas diocesana di Lucca

sabato, 6 giugno 2020, 10:39

Il primo test dopo il lockdown è andato come previsto con l'80% delle presenze in meno rispetto ad un anno fa ma del resto, e gli operatori lo sanno bene, il ritorno alla normalità sarà graduale. Niente scampagnata nel verde. Almeno per ora