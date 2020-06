Paul McCartney scende in campo: "Restituite i soldi a chi ha comprato i biglietti per i miei concerti"

Altri articoli in Economia e lavoro

martedì, 9 giugno 2020, 21:23

La manifestazione iniziata alle 17 di fronte all'Ufficio Scolastico Provinciale di Lucca ha visto l'adesione di "Priorità alla scuola Lucca", Comitato Nazionale docenti precari (CNDP), Coordinamento nazionale precari scuola (CNPS), Cobas Lucca, Usb Lucca e Potere al Popolo

martedì, 9 giugno 2020, 14:53

C’è grande preoccupazione nella Cna per le nuove linee guida della Regione Toscana previste per il commercio su aree pubbliche

lunedì, 8 giugno 2020, 13:34

In Toscana Dentix Italia è presente con 5 ambulatori nelle sedi di Empoli, Prato, Lucca, Viareggio e Massa Carrara

lunedì, 8 giugno 2020, 13:30

Per la prima volta dopo il lockdown, i corsi per il rilascio della prima licenza per conduttori di rally organizzati da Aci Lucca tornano "in presenza" e abbandonano la loro versione online. L'appuntamento è giovedì 18 giugno alle 21, alla concessionaria Auto P (via di Sottomonte, 355)

lunedì, 8 giugno 2020, 13:28

Molte le donazioni arrivate all’ospedale “San Luca di Lucca in questi ultimi mesi di emergenza coronavirus

domenica, 7 giugno 2020, 21:33

Lui è, vox populi, tra i più grandi esperti di orologeria in Italia. In questi giorni compie i 40 anni di... professione nel suo negozio, la gioielleria Carli in via Fillungo, il più antico della città