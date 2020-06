Poste Italiane: in provincia attivi 342 mila 743 buoni postali e 199 mila 767 libretti a risparmio

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 26 giugno 2020, 10:37

Riprendono i lavori all'Itc 'Carrara' di Lucca. Dopo lo stop dovuto ai problemi con la ditta vincitrice dell'appalto per le opere, infatti, possono riprendere gli interventi di ristrutturazione per il miglioramento sismico e la riqualificazione energetico-funzionale dell'edificio scolastico

giovedì, 25 giugno 2020, 16:03

La notizia che il 22 agosto partirà il settembre lucchese, data dall’assessore Valentina Mercanti, è stata accolta con grande piacere dalla Cna di Lucca. L’associazione da tempo, infatti, sta spingendo tutte le varie amministrazioni del territorio perché riprendano regolarmente le fiere

giovedì, 25 giugno 2020, 14:31

Oltre un milione 700 mila euro: questa è la cifra stanziata come dotazione iniziale del "Fondo solidale per la ripartenza", nato per far partire il progetto "Ri-Uscire" che sostiene percorsi di accompagnamento per persone vulnerabili, vittime di processi di impoverimento, in seguito alla pandemia da Covid-19

giovedì, 25 giugno 2020, 14:01

Nella giornata di ieri 24 giugno, l’assembla dei soci di Acque SpA, gestore idrico del Basso Valdarno, ha approvato il bilancio d’esercizio 2019 ed eletto il nuovo consiglio d’amministrazione

giovedì, 25 giugno 2020, 12:25

Lo annuncia il segretario della Uil, Guido Carignani: "Ecco tutti gli importi per fasce di reddito"

mercoledì, 24 giugno 2020, 15:28

Ad annunciare l’evento è Francesca Pierotti, responsabile Lucca di Confesercenti Toscana Nord, associazione che conferma l’impegno di queste settimane a far ripartire in tutta la provincia non solo i mercati ma anche fiere ed eventi come quello di “Arti e mestieri”