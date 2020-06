Economia e lavoro



Sabato e domenica torna la fiera "Arti e mestieri" in piazza San Giusto

mercoledì, 24 giugno 2020, 15:28

“Nel prossimo fine settimana torna a Lucca ritorna “Arti e mestieri”, a dimostrazione che l’artigianato di qualità è ancora vitale anche dopo la catastrofe del lockdown. Sabato e domenica l’appuntamento in piazza San Giusto”. Ad annunciare l’evento è Francesca Pierotti, responsabile Lucca di Confesercenti Toscana Nord, associazione che conferma l’impegno di queste settimane a far ripartire in tutta la provincia non solo i mercati ma anche fiere ed eventi come quello di “Arti e mestieri”.



“Sono state settimane di duro lavoro e di dialogo costante con le varie amministrazioni – spiega Pierotti – affinchè il settore ambulante potesse ripartire. Non solo con gli appuntamenti settimanali, ma anche con le fiere e con gli eventi straordinari. Con i Comuni abbiamo in alcuni casi realizzato insieme le nuove piantine dei banchi nel rispetto delle normative legate all’emergenza coronavirus. Il proficuo rapporto con l’amministrazione comunale di Lucca ed in particolare con l’assessore Valentina Mercanti che ringraziamo, ha permesso di ripartire con lo storico mercato dell’antiquariato e poi questo altrettanto tradizionale legato all’artigianato”.



Settore nel quale Confesercenti Toscana Nord crede sempre in una ottica di qualità dell’offerta mercatale. Ancora la responsabile Lucca: “Noi abbiamo sempre sostenuto ’impegno degli artigiani che con il loro mercatino Arti e mestieri propongono prodotti di qualità. In un’epoca di globalizzazione e vendite on-line, questi artisti sono ancora motivati dalla passione e dall’amore per il proprio lavoro. Tra i vari stand – conclude Pierotti – si potranno ammirare bijoux realizzati in rame, pasta modellata, ceramica, vetro Tiffany e uncinetto. E ancora ceramiche, taglieri e oggettistica in legno d’ulivo, pittura anche su stoffa (abiti, borse cappelli e foulard) e sui sassi, prodotti naturali come saponi, creme, lavanda, cucito creativo, bracciali e cinture in pelle e penne stilografiche”.