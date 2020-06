Economia e lavoro



Salone dell'Edilizia al Polo Fiere: anche convegni e whorkshop

martedì, 30 giugno 2020, 14:53

E' partito il conto alla rovescia per SDE - Salone dell'edilizia, la vetrina delle soluzioni più innovative, tecnologiche e di design, per il mondo delle costruzioni, dell'architettura e della casa che si terrà al Polo Fiere di Lucca, dal 3 al 5 luglio 2020, con ingresso e parcheggio gratuiti.

Quasi 100 le aziende, che si sono date appuntamento per questa prima edizione che di fatto, è anche diventata simbolo della ripresa delle attività del settore edile e fieristico.

Nei tre giorni al polo fiere sarà anche possibile per addetti ai lavori e semplici curiosi partecipare anche ad un calendario importante di incontri e workshop.

Appuntamenti importanti per l'aggiornamento professionale venerdì e sabato dalle 10.00 alle 19.00 con il rilascio dei crediti formativi per architetti, ingegneri, geometri e periti industriali. Proprio un evento dedicato ai professionisti aprirà la serie venerdì alle 10.40 a cura del Collegio dei Geometri di Lucca saranno presentate nuove tecnologie al servizio dell'edilizia e del territorio. Nel pomeriggio alle 15.15 si segnala il webinar Costruire in Energia Quasi Zero nell'ambito climatico Mediterraneo. Importanti anche i seminari proposti dai Periti Industriali che, tra venerdì e sabato, tratteranno temi di strettissima attualità, quali il risparmio energetico, la riqualificazione energetica degli edifici esistenti e l'accesso agli incentivi.

Ci saranno appuntamenti anche per i visitatori interessati alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare tra i quali segnaliamo venerdì pomeriggio il workshop curato da Confedilizia Lucca Cara dolce casa: il nuovo mestiere del proprietario. Sabato pomeriggio interessanti spunti nell'incontro dal titolo Passiamo un terzo della vita a letto: facciamolo bene, oltre i tanti approfondimenti proposti dalle aziende espositrici.

Il programma completo sul sito della manifestazione www.salonedelledilizia.it

Per meglio raggiungere la manifestazione è stato organizzato un servizio navetta gratuito, che collega il Polo fieristico con il centro storico.

La manifestazione è organizzata da Exposervice S.r.l., un'azienda che vanta un'esperienza ultra ventennale nel settore dell'allestimento e dell'organizzazione di grandi eventi fieristici, con il patrocinio, in particolare, del Comune di Lucca, delle principali Istituzioni economiche provinciali, gli Ordini Professionali e con Lucca Crea srl come event partner.