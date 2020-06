Economia e lavoro



"Vo per Botteghe® WEB": un sostegno per le imprese lucchesi e versiliesi

sabato, 27 giugno 2020, 10:30

Per rispondere alla crisi economica e all'isolamento legati all'emergenza Coronavirus, il Movimento Life Beyond Tourism Travel to Dialogue potenzia la propria rete online. E lancia anche sul territorio di Lucca, della Versilia e delle Apuane l'iniziativa "Vo per Botteghe® WEB", pensata per aiutare gli artigiani di tutta Italia a vendere i propri prodotti e a non fermare il business.

Il Movimento Life Beyond Tourism Travel to Dialogue nasce da un'idea della Fondazione Romualdo Del Bianco, fondazione fiorentina che nel 1989, all'indomani della caduta del Muro di Berlino, ha iniziato a occuparsi del riavvicinamento tra popoli attraverso il dialogo tra culture nei siti Patrimonio Mondiale dell'umanità, della tutela delle tradizioni locali dei territori e del viaggio come mezzo attraverso cui costruire il dialogo (il cosiddetto viaggio dei valori). Da queste basi è nato e si è sviluppato un agire etico che ha preso il nome di Life Beyond Tourism® e che, oggi, attraverso le attività che il Movimento Life Beyond Tourism Travel to Dialogue svolge, vuole realizzare il dialogo interculturale coinvolgendo i soggetti a vari livelli: dai singoli individui, alle aziende e alle istituzioni.

Quest'attività si traduce in una serie di iniziative volte alla valorizzazione delle espressioni culturali dei territori, affinché possano essere conosciute a tutti i livelli e valorizzate concretamente con un'azione collettiva di tutela che parta dalla conoscenza dei luoghi, con le proprie tradizioni, i propri prodotti e i propri valori. Ecco che grazie all'impegno e alla dedizione per Life Beyond Tourism molte istituzioni nazionali e internazionali di alto livello hanno dato il proprio riconoscimento alle attività svolte: dall'UNESCO al Parlamento Europeo, da ICOMOS International (Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti) dal Touring Club italiano a ICCROM (Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali), ICOM (International Council of Museums) e IUCN (Unione internazionale per la conservazione della natura). E questi sono solo una piccola parte: basti pensare che sono 91 i patrocini concessi al Forum "Building Peace through Heritage-World Forum to Change through Dialogue" che si sarebbe dovuto tenere a marzo a Firenze e che si terrà in forma virtuale a ottobre 2020.

In questo contesto si inserisce la nuova iniziativa "Vo per Botteghe® WEB" del Movimento, per tendere una mano alle piccole e medie imprese artigianali che si trovano in grave disagio a causa dell'emergenza sanitaria in corso. L'obiettivo è continuare a promuovere le vendite ma anche far conoscere importanti realtà culturali a chi è ancora fermo o sta ripartendo gradualmente. D'altronde la filosofia del Movimento da sempre considera l'artigianato artistico, i nuovi creativi e le piccole botteghe di prodotti artigianali tradizionali come parte delle espressioni culturali del territorio e lega strettamente questi due aspetti.

Pertanto il Movimento Life Beyond Tourism Travel to Dialogue ha deciso di aprirsi a tutte le aziende della zona in un momento in cui le realtà locali hanno maggiormente bisogno di sostegno.

Lo Studio De Ranieri è già membro del Movimento Life Beyond Tourism: proprio con lo Studio la Fondazione ha un legame longevo. A Dino De Ranieri ha commissionato busti in marmo e opere d'arte donate a importanti istituzioni culturali di tutto il mondo, come simboli di amicizia e riconoscimento. Opere dello studio dello scultore si trovano in Giappone, Russia, Usa, Baharain, Kirghizistan, solo per citare alcuni Paesi. Alcune sue opere sono all'interno del Museo Fondazione Del Bianco che ha sede a Firenze, a Palazzo Coppini, sede della Fondazione stessa.

Bisogna ricordare che proprio in Versilia, a Forte dei Marmi, è nato l'embrione della Fondazione che nelle lunghe estati dei primi anni '90 del secolo scorso ha ospitato nella casa del suo Presidente illustri ospiti del mondo Accademico Universitario di tutto il Centro Est Europa ed Estremo Oriente. Fra questi non possiamo non menzionare i presidi delle facoltà di architettura di Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria, più volte presenti negli anni anche coi loro studenti, nonché la masterclass del Maestro Rolando Panerai, lo scultore Jo Oda, Kan Yasuda, Junkyu Muto, Nickolai Gorsky Chernyshev, il Presidente della Repubblica Lettone Ulmanis, i molti ambasciatori degli stati Esteri in Italia.

Numerosi sono stati gli artisti internazionali, i docenti e gli esperti della Fondazione accompagnati nel territorio dell'alta Versilia per conoscere la ricchezza che l'entroterra offre fino alle vette ove si possono conoscere e comprendere le Cave di marmo e il duro lavoro di estrazione di questo pregiato materiale che rende il territorio delle Apuane e della Versilia famoso in tutto il mondo.

Non possiamo inoltre non ricordare che la Fondazione Romualdo Del Bianco e il Movimento Life Beyond Tourism Travel to Dialogue hanno stipulato proprio lo scorso novembre un accordo di partenariato con il Comune di Seravezza per l'attuazione del progetto "Le comunità salvaguardano, valorizzandolo, il fascino dei loro torrenti" attraverso il quale vi è stata la costituzione di un Comitato di Progetto per la realizzazione di quanto indicato nei vari documenti programmatici che sono stati stilati.

«Saluto con molto piacere e forte condivisione l'iniziativa che mi è stata presentata – dichiara Riccardo Tarabella, Sindaco di Seravezza - . Nel viaggio dei valori che abbraccia tutto il territorio della Lucchesia, Versilia compresa, ritrovo nella proposta della Fondazione Del Bianco e del Movimento Life Beyond Tourism la convinta finalità di salvaguardare i valori delle capacità artigianali e dei tradizionali luoghi

di lavoro, attuando la difesa contro il rischio di estinzione che ancora adesso non a tutti pare esistere ma che già "economicamente" esiste e che è il vero e principale pericolo di questo interminabile lungo inverno.

L'azione proposta, riscalda invece la solidarietà e la comunione di intenti e delle forze unite, getta le basi per il futuro. Anche nel Contratto di Fiume del nostro "Serra", corrono gli stessi temi: valorizzare e

salvaguardare assieme, con lo scopo di rendere più apprezzabile la vita dell'uomo e dei suoi simili, nonostante tutto. Finalità comuni che uniscono il singolo, l'azienda e l'Istituzione. Buon viaggio e buon raccolto».

Vo per Botteghe Web prevede facilitazioni per i nuovi iscritti. Il Movimento Life Beyond Tourism Travel to Dialogue lancia infatti una campagna di adesione gratuita alla propria rete internazionale (che conta oltre 500 istituzioni e 14.000 utenti, provenienti da 111 Paesi dei 5 continenti) per il 2020, offrendo una concreta opportunità di visibilità sul mercato nazionale e mondiale e l'affiancamento nell'apertura del proprio shop online senza costi aggiuntivi grazie a un accordo con Donkey Commerce, un partner tecnologico italiano che si occupa di e-commerce. Un modo per essere al fianco degli artigiani e proteggerli, potenziando il valore di ognuno grazie al supporto tecnologico. Grazie alla collaborazione Donkey Commerce infatti gli artigiani potranno entrare a far parte di una rete pronta a sviluppare il proprio e-commerce, a ottimizzare la comunicazione online e offline, a costruire la brand identity e la presenza in rete, avendo anche accesso a finanziamenti attraverso bandi e contributi nazionali e internazionali.

Le realtà imprenditoriali che nel loro "saper fare made in Italy" fondano la loro forza, potranno cogliere questa opportunità, iscrivendosi sul portale www.lifebeyondtourism.org. Inserendo entro il 30 giugno il codice sconto voperbottegheweb2020 la registrazione sarà completamente gratuita per tutto il 2020. Inoltre il Bonus LBT per le imprese consentirà di accedere a una scontistica immediata anche per gli anni successivi sulla piattaforma Donkey Commerce.

«Con Vo per Botteghe Web, in un momento difficile, vogliamo offrire all'Italia del 'saper fare' un nuovo strumento facile e gratuito per aprire una vetrina sul mondo con la propria attività per aprirsi un mondo di opportunità – spiega Carlotta Del Bianco, presidente del Movimento Life Beyond Tourism Travel to Dialogue. È l'evoluzione dell'omonimo progetto nato a Firenze nel 2016 dall'etica Life Beyond Tourism promosso dalla Fondazione Romualdo Del Bianco che esalta la componente culturale e avvicina al mondo delle tradizioni artigianali e alle espressioni culturali dei vari luoghi, connettendo direttamente le aziende con i viaggiatori in rete, potenziali clienti. Il progetto è attivo a Firenze con B&B Hotels Italia, con l'Hotel Laurus al Duomo e con l'Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio.

Da sempre la missione del Movimento è contribuire alla pace nel mondo con il dialogo grazie al patrimonio, al viaggio, all'incontro con accoglienza e ospitalità, con la comunicazione, la conoscenza e la tutela della personalità del luogo e della sua economia. «Credo che con il passaggio al web dell'iniziativa si possa contribuire attivamente al sostegno dell'economia italiana in questo momento delicato della storia e dare un aiuto concreto agli artigiani nel dare continuità alla propria attività – aggiunge Carlotta Del Bianco -. Un contributo moderno, necessario in un momento di orgogliosa ripartenza, con strumenti per lavorare a distanza in un momento in cui il commercio o è online, o subisce difficoltà, o passa alle multinazionali depauperando il PIL Italiano. Soprattutto questo contributo vuole essere un semplice gesto per infondere fiducia nel prossimo, con entusiasmo, per l'uscita dall'isolamento; è un contributo orientato alla visibilità, quindi alla tutela del grande patrimonio che l'Italia può vantare: il Patrimonio immateriale dato dall'ingegno, dalla creatività e dal 'saper fare'».

La nuova iniziativa Vo Per Botteghe Web con le modalità di partecipazione e registrazione è consultabile sul sito www.lifebeyondtourism.org/it/vo-per-botteghe-2/

Il Movimento Life Beyond Tourism – Travel to Dialogue

Il Movimento Life Beyond Tourism - Travel to Dialogue nasce e si sviluppa per formare una rete che promuova il Dialogo tra Culture a ogni livello con le Learning Communities (i residenti, i viaggiatori, i fornitori di servizi in loco, le istituzioni culturali, gli intermediari, le autorità pubbliche e le amministrazioni, i centri di ricerca sulle tendenze di mercato, gli istituti di istruzione, i progettisti che rispondono alle esigenze del mercato) coloro che credono nella forza del dialogo e nella loro forza di contribuire al medesimo.

Questi sono le aziende, gli individui, le organizzazioni, gli artigiani, i ristoratori, gli albergatori, gli artisti, i commercianti che hanno una storia da raccontare, che fonda le proprie radici nel saper fare e nell'intento di credere ancora nell'opportunità della relazione interpersonale che supera le catene di negozi tutti uguali, i pacchetti preconfezionati, il souvenir che non racconta niente del viaggio.

Gli abitanti dei luoghi Life Beyond sono protesi a far trovare città uniche e non appiattite dalla medesima offerta per far sperimentare la ricchezza di cultura, tradizioni e sapori che contraddistinguono ogni territorio ai loro visitatori. I principi sono raccolti nel Manifesto Life Beyond Tourism® e sono inseriti nella Certificazione per il Dialogo fra Culture - Life Beyond Tourism® DTC-LBT: 2018 come strumento per distinguere tutti i soggetti che, a qualunque livello, orientano la loro attività al dialogo interculturale. Una nuova offerta commerciale incentrata sull'agire etico.

Questo l'elenco completo dei patrocini ricevuti: AGH University of Science and Technology (Krakow), Caucasus International University, European University (Tbilis), ICOMOS, Irkutsk National Research Technical University, Kyrgyz State University of Construction, Transportation and Architecture, M.I. Rudominio All-Russia State Library for Foreign Literature (Moscow), National Committee ICOMOS Russia, Odessa National Economic University, Riga Technical University, Tambov State Technical University, Tbilisi State Academy of Arts, University of Belgrade, Faculty of Architecture, University of Economy in Bydgoszcz, UNWTO, Enit, ICCROM, International Union for Conservation of Nature IUCN, Kazakh Leading Academy of Architecture and Construction, Kemerovo State University of Culture and Arts, Municipality of Kyoto, Municipality of Raciborz, Saratov State Technical University named after Gagarin Yu.A, Scientific-Research Institute of Building Physics Academy Architecture and Building Sciences (NIISF RAASN – Moscow), State Department of the Historical and Architectural Reserve of Icherisheher, University of Applied Sciences in Raciborz, University of Beira Interior, University of Yeditepe, St. King Tamar University of Georgian Patriarcate Tbilisi, St. Petersburg State University of Architecture And Civil Engineering, State Institute for Arts Studies (Moscow), Tourism and Reality, UCLG - AFRICA - United Cities and Local Governments of Africa, University of Economics of Prague, Faculty of International Relations, US ICOMOS, Volgograd State Technical University, Wroclaw University of Technology, Yegor Gaidar Foundation, Associazione culturale Arkiwine - Taste Architecture, Comune di Scarperia, Confartigianato Imprese Firenze, Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia Firenze, Associazione Osservatorio dei Mestieri d'Arte OMA, Comune di San Piero a Sieve, ALGA-African Local Government Academy, Organisation of World Heritage Cities, EWT (European Walled Towns), ISOCARP (International Society of City and Regional Planners), OWHC (Organisation of World Heritage Cities), SEE Heritage Network (South East European Heritage Network), European Economic and Social Committee (EESC), Città di Firenze, Regione Toscana, Università di Firenze, Accademia dei Georgofili, Centro Romantico Gabinetto Vieusseux, Fondazione Spadolini Nuova Antologia, Istituto per l'Arte e il Restauro Palazzo Spinelli, Associazione Italiana Turismo Responsabile, OTIE, IFLA Europe (International Federation of Landscape Architects), University of Priština in Kosova Mitrovica, University of Belgrad, Tambov State Technical University, European Humanities University, Industrial University of Tyumen, State Service for Protection, Development and Restoration of Cultural Heritage under the Ministry of Culture of the Republic of Azerbaijan, Museum of the King Jan III' Palace at Wilanow (Warsaw), Academy of Fine Arts in Warsaw, Nilwitsil Grupo Cultural, Fondazione Ernesto Balducci, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), Westtoer, The Great War Centurary (Westtoer), Sharjah Gateway to the Trucial States, Shurooq Sharjah Investment and Development Authority, ICOMOS Peru, Davidsfonds Cultuurreis, New Higher Education Institute NHEI, University of the Filippines, Bahrain Authority for Culture and Antiquities, European Parliament, Comune di Diabo, Academia Sztuk Pieknych w Łodzi, Ambasciata d'Italia a Baku, Camera Di Commercio di Firenze, Touring Club Italiano, University College of London, Embassy of Azerbaijan in Rome, Heydar Aliyev Foundation, 2020 Year of the Azerbaijan Culture in Italy, Universidade Federal do Espírito Santo, Azerbaijan University of Architecture and Construction, University of Bahrain, Consolato onorario della Repubblica Ceca Firenze, BílýPodKřivky, Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Viesseux, Ambasciata della Repubblica dell'Azerbaijan.