Giulio Bolzonetti è il nuovo direttore amministrativo della scuola IMT

mercoledì, 1 luglio 2020, 17:23

Giulio Bolzonetti è da oggi il nuovo direttore amministrativo della Scuola IMT. Già dirigente del Macrosettore ricerca e trasferimento tecnologico dell'Università di Camerino, Bolzonetti è stato nominato dal Consiglio d'amministrazione della Scuola lo scorso 15 giugno a conclusione di una selezione pubblica per concorso.



Laureato in Scienze Politiche all'Università degli Studi di Macerata e specializzato in Management delle Università e degli enti di ricerca al Politecnico di Milano, Bolzonetti ha maturato una lunga esperienza in ambito accademico, ricoprendo ruoli di primo piano all'Università di Camerino. Qui ha diretto la Divisione affari generali, l'Area accademica e didattica, l'Area gestione processi formativi e ha rivestito la carica di vice Direttore amministrativo, Direttore generale vicario e, ultimi, i ruoli di Responsabile del Macrosettore ricerca e trasferimento tecnologico e del Macrosettore servizi per la didattica, internazionalizzazione e post-laurea. Presso l'Ateneo marchigiano è stato anche Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e componente del Presidio di qualità. Dal dicembre 2014 è membro esterno del Nucleo di valutazione dell'Università di Urbino.



Per i prossimi tre anni il dott. Bolzonetti ricoprirà presso la Scuola IMT il ruolo che nel triennio precedente è stato della dott.ssa Alessia Macchia – attuale Direttore Generale della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa – e sarà quindi responsabile della gestione e organizzazione dell'attività amministrativa della Scuola, così come dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo.



"Siamo qui oggi, per la prima volta da marzo con un evento pubblico in presenza, per dare il benvenuto al nostro nuovo Direttore Amministrativo – ha affermato il prof. Pietro Pietrini, Direttore della Scuola IMT, in apertura della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina – Abbiamo scelto il Dott. Bolzonetti fra le numerosissime candidature ricevute in questi mesi per la sua vasta esperienza in ambito universitario, soprattutto in tutti quei settori che rivestono un ruolo importante per la missione della Scuola: internazionalizzazione, didattica e ricerca. Il dott. Bolzonetti sarà di fondamentale supporto nel percorso di crescita della Scuola". Una crescita, ha aggiunto Pietrini che "in questi cinque anni – tanti ne sono passati dall'inizio del suo incarico come Direttore della Scuola IMT ndr – è sempre stata accompagnata dal supporto della Città di Lucca e della Fondazione Lucchese per l'alta formazione e la ricerca, senza la quale la Scuola IMT difficilmente sarebbe mai nata".



E proprio sul rapporto con la città, il Sindaco Alessandro Tambellini ha precisato: "La Scuola IMT rappresenta un'eccellenza nel panorama italiano e vanto per la nostra città. Oggi, grazie a questa prestigiosa istituzione, Lucca si colloca ai più alti livelli culturali e scientifici. L'ottimo lavoro svolto in questi anni dalla Scuola potrà da oggi proseguire, con nuovi importanti obiettivi, sotto la guida di un nuovo direttore amministrativo a cui va il mio più caloroso benvenuto e augurio di buon lavoro".



Al saluto del sindaco Tambellini si è unito anche quello del presidente della Fondazione lucchese per l'alta formazione e la ricerca, Marcello Bertocchini, che ha dichiarato: "È con sincero piacere che do il benvenuto al nuovo Direttore Amministrativo della Scuola IMT. Un benvenuto che rivolgo assieme a un auspicio: dar vita ad un futuro di collaborazione che coinvolga sempre più la struttura di IMT con quella della Fondazione CRL. È infatti in veste di presidente anche di quest'ultima che non posso non ricordare quanto sia strategico, nella visione della Fondazione, il ruolo della Scuola IMT per il futuro della città. Non lo dimostrano solo le iniziative del passato, ma soprattutto le prospettive future, che, dopo la riqualificazione del San Francesco, vedranno la realizzazione dei nuovi alloggi universitari nell'immobile di via Brunero Paoli."



Emozionato, e allo stesso tempo entusiasta per le sfide che lo attendono nel prossimo triennio, Giulio Bolzonetti ha affermato: "Sono grato per il grandissimo onore che un'istituzione così importante e prestigiosa come la Scuola IMT mi ha fatto affidandomi la responsabilità della sua gestione amministrativa – ha dichiarato – Arrivo con grande entusiasmo e tanta voglia di fare, è mia intenzione mettermi immediatamente a disposizione per esser da subito di aiuto a tutte le componenti della Comunità della Scuola IMT in un momento così delicato per il sistema universitario italiano."



Nel suo programma, oltre al potenziamento del percorso di crescita già intrapreso dalla Scuola IMT negli anni passati, l'impegno per una continua opera di valorizzazione delle professionalità interne e per la semplificazione.



Alla conferenza stampa hanno partecipato:



Pietro Pietrini, Direttore Scuola IMT

Alessandro Tambellini, Sindaco Comune di Lucca

Marcello Bertocchini, Presidente Fondazione lucchese per l'alta formazione e la ricerca

Giulio Bolzonetti, nuovo Direttore Amministrativo Scuola IMT