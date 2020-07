Economia e lavoro



ISSM "L. Boccherini", prorogato al 14 agosto il termine per le iscrizioni per far fronte ai problemi causati dall'emergenza Covid.19

martedì, 28 luglio 2020, 13:47

Ancora 15 giorni per iscriversi all'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini" di Lucca. Lo ha ufficializzato il direttore Fabrizio Papi con un decreto che sposta la data ultima per presentare la domandadal tradizionale 31 luglio al 14 agosto. Rimane invece invariato al 31 agosto il termine per consegnare il materiale video che quest'anno, in via del tutto eccezionale per l'emergenza Covid-19, sostituisce la prova che i candidati affrontano tradizionalmente di persona, davanti a una commissione. Il materiale multimediale dovrà essere consegnato a mano o recapitato (e non spedito, non fa testo la data di spedizione) agli uffici del "Boccherini" tassativamente entro il 31 agosto.

«Quest'anno la situazione è particolarmente difficile per i candidati - commenta il direttore Papi - che non devono solo affrontare la prova d'ingresso, ma anche le difficoltà aggiuntive causate dall'emergenza coronavirus. Abbiamo voluto garantire un po' più di tranquillità per presentare la domanda spostando il termine della consegna al 14 agosto in maniera tale da dar loro anche più margine per preparare il materiale video. Tutto nell'attesa di poter tornale alla normalità il più presto possibile». Nel frattempo, comunque, il conservatorio cittadino si prepara alla riapertura. «Ci stiamo organizzando e possiamo fin da ora dire di essere in grado di garantire lezioni individuali, sempre nel rispetto di tutte le norme di sicurezza imposte», conclude Papi.