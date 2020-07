Mercatino dei libri usati: lunedì la cerimonia di inaugurazione e da martedì si possono portare i libri da vendere

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 17 luglio 2020, 13:32

Per confrontarsi su queste problematiche ed organizzarsi per le sfide future è stato indetto il 16 luglio dalle Leghe SPI di Lucca e della piana di Lucca un confronto diretto dai due segretari Emanuela Bianchi e Francesco Fontana

venerdì, 17 luglio 2020, 13:21

Perché non pensare a una figura o un ufficio di raccordo per la Piana di Lucca in merito ai diritti dei disabili? Alcuni Comuni, sulla scorta di altre esperienze in Italia, stanno infatti procedendo alla individuazione del Garante per i diritti delle persone con disabilità

giovedì, 16 luglio 2020, 18:52

Un periodo strano e complesso è appena passato e ognuno l'ha vissuto a modo suo, in base al proprio carattere e alla propria professione

giovedì, 16 luglio 2020, 18:50

Presentati questa mattina nel corso della conferenza aziendale dei sindaci che si è tenuta nell’Auditorium dell’ospedale Versilia, i risultati raggiunti dall’Azienda USL Toscana nord ovest rispetto a quanto prefissato nel Documento di programmazione approvato per il biennio 2018-2019

giovedì, 16 luglio 2020, 18:26

Inaugurata oggi pomeriggio in viale Carducci 701 la nuova agenzia immobiliare di Natale Mancini e Paola Granucci, Smart Home, un nuovo e rivoluzionario modo di vendere casa

giovedì, 16 luglio 2020, 16:05

Partenza con il turno per il mercato di Campagna Amica a Lucca. Debutto con tanta gente in Piazza Verdi per il primo mercato contadino di Coldiretti