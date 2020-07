Economia e lavoro



Presentato il primo "festival della città di carta" al Real Collegio

giovedì, 30 luglio 2020, 16:18

di chiara grassini

Un programma ricco di eventi, e con tanti ospiti nelle sale del Real Collegio dove dal 28 al 30 agosto si svolgerà "Lucca città di carta", il primo festival della città delle Mura dedicato ai libri e alla carta".

La manifestazione, organizzata dalle associazioni culturali Nati per Scrivere e l'Ordinario, vedrà al centro delle tre giornate tre eventi adatti sia ai grandi che ai piccini, agli appassionati di lettura, di storia e di scrittura. Sarà un festival all'insegna sì della cultura, ma anche del divertimento oltre a varie conferenze, esposizioni e laboratori. Gli spazi interni del Real Collegio si animeranno di stampatori, calligrafi, artisti e illustratori che proporranno diverse attività.

Tanti gli ospiti in programma, molte le iniziative. Il 28 agosto, ad esempio, sarà il turno di Marco Vichi, lo scrittore considerato uno dei padrini che ha sostenuto la nascita del festival. Alle 21.15, insieme a Leonardo Gori dialogherà con Sandra Tedeschi in un "duo" giallo. Seguiranno nomi illustri come Luca Nannipieri, Francesca Duranti, Angelo Mellone, Angela Intosca, e Damiano Grognali, inviato di Skytg24.

Per quanto riguarda lo spazio libri, si contano oltre sessanta stand tra editori, associazioni culturali, collettivi, autori e agenzie letterarie provenienti da ogni parte d'Italia.

Una particolare attenzione andrà anche agli aspiranti autori, a coloro che muovono i primi passi nel mondo della scrittura. Durante lo svolgimento della manifestazione potranno presentare i propri manoscritti, che a sua volta saranno valutati dagli editori. Tutto questo si sintetizza con un anglicismo, ovvero lo "speed-date letterario" in calendario per domenica 30 agosto.

Uno spazio simile sarà riservato anche ai poeti, i quali reciteranno con intonazione solenne e intensa i loro elaborati nel corso del reading poetico a cura dell' associazione culturale L. A. P. I. S (28 agosto).

Se precedentemente abbiamo detto che il festival è rivolto sia a grandi che a piccini, vale la pena ricordare lo spazio lettura per i bambini.

Ma "Lucca città di carta" non finisce qui, anzi. Tra le peculiarità delle tre giornate da non dimenticare due itinerari importanti turisticamente parlando. Lucca Info&Guide, rappresentata da Maria Curto, propone visite guidate. Attenzione, però! Non sarà il classico tour con spiegazione dei monumenti, ma un percorso diverso che si avvicina agli argomenti del festival. La visita prevede una sosta alle stamperie del centro storico e al mercatino del libro usato rispettivamente il sabato e ala domenica alle 17.

Tra le innumerevoli attività anche due progetti editoriali, ovvero "Un gioco che non sono io" e "Toscana Interiore". Nel primo caso si tratta di una silloge poetica sul tema della violenza di genere la cui autrice è Elisa Cordovani, mentre l'altro è un libro fotografico del lucchese Filippo Brancoli Pantera.

I tomi menzionati usciranno il 1 ottobre 2020 per Nps Edizioni ma saranno comunque presentati in anteprima al Real Collegio.

E infine i premi. Tre in tutto: fotografico, giornalistico e giornalistico. " Parole in posa", "Misteri d' Italia" e il " Premio Ordinario Scuole". Per maggiori informazioni è preferibile consultare il sito www.luccacittadicarta.it

Insomma, a leggere il programma si tratterà sicuramente di una full immersion nel mondo culturale che evento dopo evento arricchirà la manifestazione.

Tra gli intervenuti nella tarda mattinata i due organizzatori principali, cioè Alessio Del Debbio, presidente dell'associazione Nati per Scrivere, e la giornalista Romina Lombardi dell' associazione l'Ordinario. Del Debbio ha spiegato che durante il festival le sale dell' edificio storico assumeranno i nomi dei grandi della letteratura italiana come Pirandello, Montale e Leopardi.

Lo scopo è quello di "far conoscere l'editoria di qualità" nelle 30 ore dell'iniziativa a ingresso gratuito. Gli editori verranno da tutta Italia, dove sotto ai portici del Real Collegio e ai piani superiori saranno allestite altre sale con 25 stand che comprendono oggettistica di carta e galleria di artisti. Mentre nel chiosteo di Santa Caterina vari ospiti si esibiranno su un palco nel cortile.

Anche l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti è intervenuto sottolineando l'importanza di questo nuovo appuntamento culturale che spera vivamente di poter essere riorganizzato in futuro. Parole di ringraziamento anche da parte del presidente del Real Collegio, Francesco Franceschini che ha concluso dicendo: "Mi auguro che sia un'iniziativa da ripetere nuovamente".