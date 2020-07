SDE Salone dell'edilizia: tecnici a disposizione per i Bonus 110% e per preventivi lavori

Altri articoli in Economia e lavoro

sabato, 4 luglio 2020, 10:16

La casa e gli immobili di proprietà al centro dell'attenzione con SDE - Salone dell'edilizia e della casa, la vetrina delle soluzioni più innovative, tecnologiche e di design, per il mondo delle costruzioni, dell'architettura e del restauro, che prosegue anche domenica 5 luglio, al Polo Fiere di Lucca, con ingresso...

venerdì, 3 luglio 2020, 18:22

L'amministrazione intende così svuotare l'immobile dove dovranno partire i lavori per il nuovo Ostello gestito da Ristogest.

venerdì, 3 luglio 2020, 16:23

Vivere nella paura equivale a non vivere. Non vivere, esatto, il cui contrario non è necessariamente la morte. Non vivere significa rimanere intrappolati nel passato, legati inconsapevolmente a qualcosa di nocivo o distruttivo

venerdì, 3 luglio 2020, 14:29

L'Italia e Lucca ripartono da SDE - Salone dell'edilizia e della casa, la vetrina delle soluzioni più innovative, tecnologiche e di design, per il mondo delle costruzioni, dell'architettura e del restauro, inaugurata questa mattina e primo evento fieristico in Toscana e in Italia dopo il lungo stop forzato delle attività...

venerdì, 3 luglio 2020, 11:25

Dopo la recente tornata elettorale, che ha definito le nuove sezioni di Confindustria Toscana Nord, anche il Gruppo dell'Imprenditoria Femminile dell'associazione ha proceduto alla designazione delle nuove referenti

venerdì, 3 luglio 2020, 08:08

Si intitola “Costruire in energia quasi zero nell’ambito climatico mediterraneo” il webinar promosso da Abitare Mediterraneo, la piattaforma regionale con sede in Lucense, nell’ambito del Salone dell’Edilizia che si terrà al Polo Fiere dal 3 al 5 luglio