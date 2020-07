Economia e lavoro



Sistema Ambiente: ritiro aggiuntivo di pannolini e pannoloni in periferia

mercoledì, 29 luglio 2020, 14:19

Per rispondere meglio alle esigenze degli utenti che abbiano necessità di conferire grandi quantità di pannolini e pannoloni, Sistema Ambiente prevede, accanto al regolare ritiro settimanale del RUR indifferenziato, una raccolta aggiuntiva e gratuita, specifica per questa tipologia di rifiuto, da attivare tramite l'invito di un modulo all'email infoa@sistemaambientelucca.it. Sul sito sono presenti due moduli distinti, uno per il centro storico e uno per la periferia.

Coloro che abbiano fatto richiesta del ritiro aggiuntivo dal 1° gennaio 2020 ad oggi, sono stati automaticamente inseriti nel nuovo elenco riformulato sulla base della nuova raccolta differenziata della periferia di Lucca, che prevede tre ecocalendari diversi (rosso, giallo e blu) in base alle macrozone in cui è stato suddiviso il territorio comunale. Chi, invece, ha presentato la domanda negli anni passati, fino al 31 dicembre 2019, per continuare a fruire del servizio, deve rimandare una semplice email all'indirizzo infoa@sistemaambientelucca.it. Nella email occorre indicare nome e cognome della persona a cui è intesta l'utenza, numero del contratto o il codice cliente riportato sulla fattura, indirizzo (via, numero civico, frazione), recapito telefonico, data/anno in cui si è proceduto ad inviare il modulo e specificare che si conferma la medesima situazione attestata nel momento dell'invio del modulo e quindi la conseguente necessità di beneficiare del servizio di ritiro aggiuntivo di pannoloni/pannolini.

Per rinnovare il servizio è necessario inviare una mail di conferma ogni anno entro il 31 gennaio: se tale comunicazione non avviene, il servizio viene sospeso. Per disdire il servizio, invece, è possibile inviare via mail il modulo apposito, scaricabile dal sito di Sistema Ambiente.

Per maggiori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; canali social di Sistema Ambiente Lucca: Facebook e Instagram.